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طارق شوقي يشهد توقيع بروتوكول مع مؤسسة التعليم أولا لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين.. ونواب: تساعد على استيعاب التطورات التكنولوجية.. ويؤكد دراية الدولة بدورهم في التنمية

صدى البلد

برلمانية: تأهيل المعلمين يساعدهم على استيعاب التطورات التكنولوجية في المجتمع

 

عضو تعليم النواب: تأهيل وتدريب المعلم يؤكد دراية الدولة بدوره في تنمية المجتمع

 

برلماني: المعلم أساس العملية التعليمية وتأهيله ضروري لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث

 

شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "التعليم أولًا" لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتدريبهم على نظام التعليم الجديد.

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وقع البروتوكول الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة سلمى عبد الباقي البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة "التعليم أولا".

 

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أهمية دور المعلم في تغيير ثقافة وإصلاح الفكر لدى أولياء الأمور والطلاب، وضرورة اتباع أساليب التعلم وليس التلقين والحفظ، وتنمية المهارات والبحث، والاستعانة ببنك المعرفة وغيرها من المنصات التعليمية التي توفرها الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيظل دائمًا التعليم الاستثمار الأكبر والأهم في بناء الأمم والشعوب.

 

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للمعلمين بالمدارس الرسمية للغات من خلال التنمية المهنية المُستدامة لهم والتدريب على (تنظيم المؤتمرات، والندوات التعليمية والبرامج، والأنشطة، والمِنَح الطلابية، وإجراء المسابقات التعليمية).

 

وأكد نواب البرلمان على أهمية دور المعلم في التنمية التي تهدف لها الدولة، ودرايتها بان التطوير يبدأ من المعلم، مثمنين توقيع البروتكول مع مؤسسة التعليم اولا من اجل تدريب المعلمين وتطوير مهارتهم لملاحقة التطور الذي يشهده العالم.

 

وحول هذا الموضوع قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة "التعليم أولًا" لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتدريبهم على نظام التعليم الجديد، خطوة على الطريق الصحي لاستكمال سلسلة الجهود التي تتبعها الدولة من اجل تطوير المنظومة التعليمية والاترقاء بها لاعلى مستوى.

 

وأضافت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" ان الاهتمام بالمعلمين خطوة جيدة وذلك لانه لا يمكن أن يكون هناك تطور وتحول رقمي كبير نشهده داخل المنظومة دون تدريب المعلمين وتأهيلهم حتى يكونوا قادرين على المواكبة وملاحقة التطور.

 

ونوهت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى ضرورة توجيه النظر والاهتمام بالتعليم الفني ايضا، مشيرة إلى أن الاداء داخل هذه المدارس كان دون المستوى، وذلك للأهمال والصورة الذهنية التي تكونت بشأنه.

 

وأشارت النائبة صبورة السيد ، أن الدولة في عهد الرئيس السيسي أصبحت تهتم به بشان كبير من من خلال الارتقاء بالمهن الخاصة به، وعمل بحث عن مهن تتواكب مع بيئة التطور التكنولوجي، وربط مخرجات التعليم بسوق وهذا ما نراه جليا هذه الفترة.


واوضحت عضو البرلمان النائبة صبورة السيد، أنه يجب تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، حيث أن الصورة الذهنية المتكونة لدى المصريين خاطئة، لأن هذه المهن لها اهميتها وكفيلة بتوفير حياة كريمة للعاملين بها.
 

وقالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن المعلم يعتبر العنصر الاساسي الذي لا يمكن للعملية التعليمية ان تنجح إلا به، موضحة أنه بمثابة الرابط الذي يقوم بتلقين الطلاب بكافة المعلومات والمعارف المختلفة، مضيفة أنه ليس يقوم بتوصيل العلم فقط، بل هو مؤثر كبير في شخصيات الطلاب .

 

ونوهت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن هناك اهتمام كبير توليه الدولة للمعلم هذه الفترة، منوهة أن العمل على تاهيله وتدريبه يأتي ايمانا بدوره الكبير في تنمية المجتمع وتوعية الطلاب من خلال اصلاح أفكارهم ومسارهم.

 

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن طرق تأهيل المعلمين يجب أن تضمن تعريفهم وتجعلهم على دراية تامة بأسس التعليم والتعامل معع الطلاب في مراحل عمرية مختلفة.

 

فيما قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن  المعلم هو أساس العملية التعليميةفي المجتمع، موضحا أن وظيفة المعلم ليست مجرد وظيفة روتينية، وبالتالي اهتمام الدولة به وتدعيمه ياتي انعكاس لأهمية الدور الذي يقوم به في العملية التعليمية هذا الدور الذي أكد أن المعلم هو المحور الأساسي والرئيسي والذي لا غني عنه في العملية التعليمية.

 

وثمن عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "التعليم أولًا" لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين وتدريبهم على نظام التعليم الجديد.

 

وقال عضو مجلس الشيوخ أن وزارة التعليم تعمل على تدريب وتأهيل المعلمين ليصبحوا قادرين على الاستمرار في العملية التعليمية مع مواكبة التطور التكنولوجي الحديث الذي يجوب العالم، بشكل أفضل لخدمة العملية التعليمية.

 

وأوضح النائب عمرو عكاشة أن هذا الأمر يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، بتاهيل المعلم وتطوير مهاراته وأدائه المهني.

 

طارق شوقي التربية والتعليم مشيرة خطاب مجلس النواب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

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