النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب.. وبرلمانيون: ورقة رابحة لدحر الادعاءات والشائعات المضللة

عضو تشريعية النواب: المرأة المصرية انتصرت في عهد الرئيس السيسي

برلماني: "المجلس القومي لحقوق الإنسان" يعزز حقوق الإنسان في مصر

برلمانية: تولي مشيرة خطاب رئاسة مجلس حقوق الإنسان انتصار جديد للمرأة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا للتسمية التي انتهت إليها اللجنة العامة للمجلس صباح اليوم .



وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تولي السفيرة مشيرة خطاب تولي ملف المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد ماوصلت اليه المرأة من مستوي عالي وخبرات كبيرة، لافتين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين لجنة حقوق الإنسان بالنواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

قالت فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تولي السفيرة مشيرة خطاب رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أن المرأة المصرية قادرة على تولي مهام ومناصب كبيرة فى الدولة.

واكدت “سليم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تولي السفيرة مشيرة خطاب تولي ملف المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد ماوصلت اليه المرأة من مستوي عالي وخبرات كبيرة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين لجنة حقوق الإنسان بالنواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يأتى فى إطار تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد “سلطان” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتضمن اختصاصات عديدة تساهم فى تعزيز الحقوق، ومنها دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات بشأنها للجهات المختصة بالدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن لجنة حقوق الإنسان بالنواب سوف تجتمع الفترة المقبلة وتقوم بوضع خطة استراتيجية للتعاون بينها وبين المجلس القومي لحقوق الإنسان للخروج بنتائج تصب في صالح مصر الفترة المقبلة.

واخيرا، قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجاهد من أجل دعم المرأة المصرية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وخصوصا بعد قرار توليها مناصب بمجلس الدولة والنيابة العامة الذي أثلج قلوب جميع المصريين.

وأكدت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، أن المرأة المصرية لا تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي وإنما تعيش عصرها الماسي، فقبل تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر، كانت تعانى من فقر الخدمات والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكانت البداية بتعديل الدستور الذي كفل لها 25% من المقاعد تحت قبة البرلمان وتولت أيضا 25% من الحقائب الوزارية المهمة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة تواجدت أيضا في مناصب قيادية عديدة سواء فى مديريات الصحة والتعليم والجامعات وحظيت المرأة أيضا باهتمام كبير فى التعليم فعلى سبيل المثال محافظة سوهاج وصل عدد تعليم الفتيات بالجامعات نحو 51% بعد أن كانت تعانى من الأفكار الرجعية وغير ذلك وكل بفضل قيادة حكيمة من الرئيس السيسي.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن المرأة تم تمكينها اقتصاديا أيضا من خلال مد الخدمات المهمة لها مثل القروض الحسنة بدون فوائد نهائيا حتى تستطيع أن تعمل وتصنع مشروعها الصغير او الكبير او المتوسط في جميع المجالات، فضلا عن تمكينها اجتماعيًا من خلال المبادرات الرئاسية الضخمة مثل تكافل وكرامة الأسرة الريفية والمرأة المعيلة وغيرها.

وتابعت حديثها قائلة:" المجلس القومي للمرأة حارب كثيرا من اجل ضمان حقوق المرأة حتى تتمكن من ممارسة عملها داخل الجهتين النيابية ومجلس الدولة وشكرا لفخامة الرئيس على هذا الدعم المستمر والقرارات العظيمة لدعم المرأة".

وضمت القائمة ٢٧ إسما وهم على النحو التالى:

1- السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيساً.

2- السفير/ محمود كارم محمود، نائب الرئيس.

3- الدكتور/ محمد أنس قاسم يوسف جعفر.

4- السيد/ جورج إسحاق جرجس.

5- الدكتور/ محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر.

6- الدكتورة/ هدى راغب عوض.

7- الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد.

8- الدكتورة/ نهى على على بكر.

9- المحامى/ عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.

10- المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد.

11- المحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان.

12- السيد/ هانى إبراهيم فهمى إبراهيم.

13- الدكتور/ ولاء جاد الكريم محمود عثمان.

14- السيدة/ غادة محمود همام محمود.

15- المحامى/ محمد ممدوح جلال عبدالحليم.

16- المحامى/ علاء سيد كامل شلبى.

17- الصحفى/ عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.

18- السيدة/ نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف.

19- الصحفى/ محمود محمد سعد متولى بسيوني.

20- السيدة/ سميرة لوقا دانيال أبسخرون.

21- الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى.

22- المحامى/ عصام الدين أحمد طه شيحة.

23- السيد/ محمد أنور أحمد عصمت السادات.

24- السيدة/ دينا هشام محمد عباس خليل.

25- المحامى/ سعيد عبدالحافظ سعيد درويش.

26- السيد/ إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد.

27- الدكتور/ أيمن جعفر زهرى أحمد.

وانتهت اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم إلى تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وذكرت اللجنة أنه تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة فى الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.