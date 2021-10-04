برئاسة الهنيدي ..ننشر أسماء أعضاء لجنة القيم بمجلس النواب

انتهت اللجنة العامة بمجلس النواب إلى ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس».. وفيما يلي تشكيل لجنة القيم

لجنة القيم:

برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وعضوية كل من:

1- محمد محمد عبدالمقصود محمد مستقبل وطن

2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) مستقبل وطن

3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر مستقبل وطن

4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) مستقبل وطن

5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) مستقبل وطن

6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) مستقبل وطن

7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) مستقبل وطن

8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) مستقل

9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) الشعب الجمهوري

10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) الوفد الجديد

11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) حماة الوطن

12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) الإصلاح والتنمية

13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) المصري الديمقراطي الاجتماعي

14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) مصر الحديثة.