عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برئاسة الهنيدي ..ننشر أسماء أعضاء لجنة القيم بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهت اللجنة العامة بمجلس النواب إلى ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس».. وفيما يلي  تشكيل لجنة القيم 

لجنة القيم:

برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وعضوية كل من:

1- محمد محمد عبدالمقصود محمد   مستقبل وطن
2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) مستقبل وطن
3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر مستقبل وطن
4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان)  مستقبل وطن
5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد)   مستقبل وطن
6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة)  مستقبل وطن
7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) مستقبل وطن
8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) مستقل
9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) الشعب الجمهوري
10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب)  الوفد الجديد
11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) حماة الوطن
12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) الإصلاح والتنمية
13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) المصري الديمقراطي الاجتماعي
14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) مصر الحديثة.

اللجنة العامة لجنة القيم لفصل التشريعي الثاني اللائحة الداخلية لمستشار إبراهيم الهنيدي

ترشيحاتنا

بعد هدفه الرائع في مانشستر سيتي.. رسالة تحدي من محمد صلاح

الملا يستقبل وزير الطاقة والمياه اللبناني والوفد المرافق

القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة احتفالات أكتوبر

إنقاذ غزة يبدأ من القاهرة.. أول اجتماع لأقاليم حماس بـ4 ملفات رئيسية

احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير

توقف الدراسة صعب.. وزيرة الصحة: 70% من العاملين بوزارة التعليم تلقوا لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

أساء للنبي محمد فمات محروقا| نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس

الصحة: 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر هدية من الحكومة الأمريكية لمصر

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

فيديو

حركات استعراضية بالموتوسيكلات بمحور شينزو أبي بمدينة نصر.. فيديو

بعد إعلان بيع شقة فاتن حمامة .. أشهر الفنانين سكان عمارة ليبون

فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ