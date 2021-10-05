بعد انتشارها الفترة الأخيرة.. اكتشف أسباب السكتة القلبية المميتة.. والإسعافات الأولية وأهم طرق العلاج

الفشل الكلوى والكسل من أسباب السكتة القلبية

الأسبرين من أهم طرق علاج السكتة القلبية

ارتفعت في الآونة الأخيرة إصابات السكتة القلبية فى المجتمع بشكل ملحوظ مما تسبب في وفاة الكثير من الأشخاص كان آخرهم عريس البحيرة.

وللحد من هذه انتشار حالات السكتة القلبية والعمل على الوقاية منها وأتخاذ الاجراءات اللازمة إذا وجدت وتعد أمراض القلب ومن بينها السكتة القلبية من أهم أسباب الوفاة فى مصر بل والعالم، ووفق آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن عدد الوفيات بسبب أمراض القلب وصل لما يقرب من تسعة ملايين حالة وفاة عام 2019.

ونكشف لكم قائمة بأهم أسباب السكتة القلبية وذلك وفقا لما جاء في موقع “ مايو كلينك”

تاريخ عائلي لمرض الشريان التاجي

التدخين

ضغط دم مرتفع

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

السمنة

مرض السكري

الخمول وعدم الحركة

نوبة سابقة من السكتة القلبية أو تاريخ عائلي من السكتة القلبية

نوبة قلبية سابقة

تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بأشكال أخرى من أمراض القلب ، مثل اضطرابات ضربات القلب وعيوب القلب الخلقية وفشل القلب واعتلال عضلة القلب

التقدم في العمر - يزداد خطر السكتة القلبية المفاجئة مع تقدم العمر

استخدام العقاقير المحظورة ، مثل الكوكايين أو الأمفيتامينات

اختلال التوازن الغذائي ، مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم أو المغنيسيوم

توقف التنفس أثناء النوم

فشل كلوي مزمن

أمراض القلب المسببة للسكتة

مرض القلب التاجي:

تحدث معظم حالات السكتة القلبية المفاجئة لدى الأشخاص المصابين بمرض الشريان التاجي ، حيث تصبح الشرايين مسدودة بالكوليسترول والرواسب الأخرى ، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب.



نوبة قلبية:

عند حدوث نوبة قلبية ، غالبًا نتيجة مرض الشريان التاجي الحاد ، يمكن أن تؤدي إلى الرجفان البطيني والسكتة القلبية المفاجئة، يمكن أن تترك النوبة القلبية أنسجة ندبة في قلب، يمكن أن تؤدي الدوائر الكهربائية القصيرة حول النسيج الندبي إلى حدوث اضطرابات في نظم القلب.



تضخم القلب:

يحدث هذا في المقام الأول عندما تتمدد الجدران العضلية للقلب وتتضخم أو تتكاثف ثم تصبح عضلة قلبك غير طبيعية ، وهي حالة تؤدي غالبًا إلى عدم انتظام ضربات القلب.



مرض قلب صمامي:

يمكن أن يؤدي تسريب أو تضييق صمامات القلب إلى شد عضلة القلب أو تضخمها وعندما تتضخم الحجرات أو تضعف بسبب الضغط الناجم عن الصمام الضيق أو المتسرب ، فهناك خطر متزايد للإصابة باضطراب نظم القلب.



أمراض القلب الخلقية:

حين يحدث توقف القلب المفاجئ عند الأطفال أو المراهقين ، يمكن أن يكون بسبب أمراض القلب الخلقية ولا يزال البالغون الذين خضعوا لجراحة تصحيحية لعيب خلقي في القلب أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.



خلل كهرباء القلب:

في بعض الأشخاص وتكمن المشكلة في النظام الكهربائي للقلب نفسه بدلاً من مشكلة في عضلة القلب أو الصمامات، وتسمى هذه اضطرابات نظم القلب الأولية وتشمل حالات مثل متلازمة بروجادا ومتلازمة فترة QT الطويلة.

علاج السكتة القلبية

نكشف لكم طريقة علاج السكتة القلبية وفقا لما جاء في موقع webmd و يبدأ علاج الأزمة القلبية على الفور ، أحيانًا في سيارة الإسعاف أو غرفة الطوارئ.هناك بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأزمة القلبية ، ويهدف العلاج الدوائي إلى تفتيت الجلطات الدموية أو منعها ، ومنع الصفائح الدموية من التجمع والالتصاق باللويحة ، وتثبيت اللويحة ، ومنع المزيد من نقص التروية.تناول هذه الأدوية في أسرع وقت ممكن في غضون ساعة أو ساعتين من بداية الأزمة القلبية ، إن أمكن للحد من تلف القلب.

وتشمل قائمة الأدوية المستخدمة أثناء النوبة القلبية ما يلي:الأسبرين لوقف تخثر الدم الذي قد يجعل النوبة القلبية أسوأ الأدوية الأخرى المضادة للصفيحات ، مثل كلوبيدوجريل "بلافيكس" أو براسوغريل "إيفينت" أو تيكاجريلور "بريلينتا" لوقف التجلط علاج التخثر لإذابة جلطات الدم في شرايين القلب وتساعد الأدوية الأخرى التي تُعطى أثناء النوبة القلبية أو بعدها على عمل قلبك بشكل أفضل ، وتوسيع الأوعية الدموية، وتقليل الألم، وتساعدك على تجنب ضربات القلب التي تهدد الحياة.

‎ماذا تفعل عند حدوث الأزمة القلبية

-اتصل بالطوارئ المحلي، لا تتجاهل أعراض الأزمة القلبية إذا لم تتمكن من وصول سيارة إسعاف أو سيارة طوارئ إليك ، اطلب من أحد الجيران أو صديقك نقلك إلى أقرب مستشفى.

-امضغ وابتلع الأسبرين أثناء انتظار المساعدة الطارئة، يساعد الأسبرين على منع تجلط الدم، عند تناوله أثناء نوبة قلبية يمكن أن يقلل من تلف القلب، لا تتناول الأسبرين إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه أو أخبر طبيبك بعدم تناول الأسبرين أبدًا.

-تناول النتروجليسرين ، إذا تم وصفه، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية وكان طبيبك قد وصف لك النتروجليسرين مسبقًا ، فتناوله وفقًا للتوجيهات أثناء انتظار المساعدة الطبية الطارئة.

-ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان الشخص فاقدًا للوعي، إذا كان الشخص لا يتنفس أو لم تجد نبضًا ، فابدأ في الإنعاش القلبي الرئوي للحفاظ على تدفق الدم بعد أن تطلب المساعدة الطبية الطارئة.

-ادفع بقوة وبسرعة وسط صدر الشخص بإيقاع سريع نسبيًا و مايقرب من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

-إذا كان جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي (AED) متاحًا على الفور وكان الشخص فاقدًا للوعي ، فاتبع تعليمات الجهاز لاستخدامه.

