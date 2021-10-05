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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لحل أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

النائب علي أحمد علي
النائب علي أحمد علي

تقدم النائب علي أحمد علي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمطالبة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه.

وطالب النائب علي أحمد علي، بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين لصدور قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 15 في 16 /6/ 2011  الخاص بالمشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين وذلك أسوة بالسنوات السابقة لذلك من عام 2003
 

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وقال «إن هذا الحلم محل نظر مجلس الوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال وزارتي التخطيط والمالية بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلا أنه لم يتقدم للأمام سوى عند صدور قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه عام 2014 والمعتمد درجاتهم في شهري نوفمبر وديسمبر 2014، في حين كانت الموافقات على تعيين أوائل الخريجين سابقة على ذلك في يوليو 2014 أي قبل صدور قرار الخدمة المدنية». 

وطالب، عضو مجلس النواب بمحافظة كفرالشيخ، بتحديد جلسة عاجلة للنظر في هذا الأمر، ومناقشة طلب الإحاطة بلجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس.

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مجلس الوزراء محافظة كفر الشيخ كفرالشيخ الماجستير والدكتوراه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس مجلس النواب لجنة الإقتراحات والشكاوي الدكتور محمد معيط وزير المالية

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