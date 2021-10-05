وكيل اتصالات النواب: إدمان منصات التواصل ظاهرة اجتماعية عالمية..والتوعية بخطورتها ضروري

قال النائب، أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن انقطاع منصات التواصل وعلى رأسها تطبيقي الفيس بوك والواتساب، أحدث تأثيرا سلبيا من الناحية الاقتصادية على معظم الشركات العالمية، والتى تتضررت كثيرا نتيجة اعتماد تسويق منتجاتها على منصات التواصل ، الأمر الذي يستدعي ضرورة البحث لإيجاد حلول بديلة .

وأوضح" منصور" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ، أن الفترة القليلة الماضية والتي انقطعت بها مواقع التواصل الإجتماعي إلى مايقرب 6 ساعات، وضعت العالم أمام تجربة حقيقة، وضعت الإنسان أمام نفسه،وإلى أي مدى وصل إدمانه بهذا العالم الإفتراضي،متسائلا:" هل أصبحت وسائل التواصل الوسيلة الوحيدة للتعبير عن أنفسنا وعلاقتنا الاجتماعية ؟"، وهذا وفقا لرأيه الشخصي.

وطالب وكيل اتصالات النواب، بضرورة إطلاق حملات للتوعية بخطورة إدمان هذه المنصات، مشيرا إلى أنها ظاهرة اجتماعية عالمية لا تقتصر فقط على مصر، كما أن الأسر أصبحت تعاني من حالة جمود خطيرة، وهذا يعد جرس إنذار للجميع، وعلى الأجهزة المعنية أن تتكاتف مع الدولة لإيجاد حلول فعالى لمواجهة هذه المعضلة.

ويشار إلى أن أعلن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، عن اجتماعه بعد قليل ،مع الجهاز القومى للاتصالات وذلك لمناقشات تداعيات تعطل فيس بوك ومنصاته لأكثر من 6 ساعات أمس .وكيفية تعامل شركات الاتصالات مع الأمر لابلاغ عملائها.



ومن المقرر أن تصدر اللجنة البرلمانية بيانا مساء اليوم حول الأزمة التى شهدتها هذة المنصات على مستوى العالم.

ويشار إلى أن الشبكة الاجتماعية والمنصات المملوكة لفيس بوك كانت قد توقفت عن العمل منذ الساعة الخامسة مساء أمس ، واستمر العطل لأكثر من 6 ساعات لم تعود بعدها بجميع الوظائف، ومع ذلك، لم يقل فيس بوك على وجه التحديد سبب انقطاع الخدمة.