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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد دياب: قرارات رابطة الأندية ستكون ملزمة للجميع بلا استثناء

النائب أحمد دياب،
النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إننا عرضنا 3 سيناريوهات بشأن الدوري الممتاز، على الأندية، مؤكدا أننا نحرص على الحوار مع كل الأطراف.

وأضاف أحمد دياب خلال لقاء له لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”، أن قرارات رابطة الأندية، ستكون ملزمة للجميع بلا استثناء .

 

 أحمد مجاهد يسأل عن موقفه من رابطة الأندية

 

وتابع أحمد دياب، أن أحمد مجاهد يسأل عن موقفه من رابطة الأندية، مؤكدا أن تلك الرابطة لديها خطة واضحة لصالح كرة القدم المصرية .

 

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى أن اللائحة التنفيذية ستكون مجردة من أي أهواء وبعيدة عن الشخصنة.

 

النائب أحمد دياب قرارات رابطة الأندية ملزمة الدوري الممتاز الأندية

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أحمد دياب: قرارات رابطة الأندية ستكون ملزمة للجميع بلا استثناء

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