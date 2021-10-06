عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

فى اليوم الأول| 405 من الصحفيين وأسرهم يتلقون تحصينات كورونا بنقابتهم

صدى البلد

شهد اليوم الأول من بدء تحصينات الصحفيين وأسرهم ضد فيروس كورونا إقبالاً ملحوظًا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعمليات التنظيم من قبل إدارة النقابة .

405 يتلقون اللقاح فى اليوم الأول

منحت اللجنة المكلفة من وزارة الصحة، لقاح "سينا فارم" لمكافحة فيروس كورونا لـ 405 من الصحفيين وأسرهم، اليوم، بمقر النقابة، في اليوم الأول، وتواصل اللجنة عملها غدًا الثلاثاء من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

1500 يسجلون لتلقي المصل

وقال أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن عدد المسجلين من الزملاء الصحفيين وأسرهم، لطلب الحصول على اللقاح تجاوز الـ 1500، بعضهم من المحافظات، تم تسهيل حصولهم على المصل في محافظاتهم، فيما يحصل 95% من طالبي الحصول على المصل من سكان محافظات القاهرة الكبرى، وأبناء الأقاليم المقيمين بالقاهرة على المصل لمقر النقابة.

توفير أجهزة التسجيل على السيستم

وأوضح عبدالمجيد: معظم متلقي اللقاح قاموا في وقت سابق بالتسجيل على سيستم وزارة الصحة، ووفرت النقابة أجهزة حاسب آلي وفريقًا من الطاقم الإداري للتسجيل على سيستم الوزارة، لمن لم يتمكن من التسجيل، وحضر طالبًا الحصول على اللقاح، تيسيرًا على الزملاء وطاقم وزارة الصحة.

إجراءات تنظيمية احترازية

وشدد عبدالمجيد، على اتخاذ لجنة الرعاية الاجتماعية، لجميع الإجراءات التنظيمية والاحترازية، بالتنسيق مع الزميل محمد شبانة السكرتير العام، حيث وضعت خطة تنظيمية، يقوم على تنفيذها طاقم إداري، يؤدي عمله بالتزام تام، وذلك لتسهيل عمل فريق التحصين، وتيسير الإجراءات للزملاء الصحفيين.

"الصحفيين" تبدأ تطعيم أعضائها ضد فيروس كورونا .. غدا

دكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية يكشف خطورة الإعصار شاهين

دعم طبي للصحفيين وأسرهم

وأكد عبدالمجيد، أن ذلك يأتي في ظل مواصلة استراتيجية لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، الهادفة منذ ظهور الموجة الأولى لجائحة "كورونا"، لتوفير كل الدعم الطبي للزملاء وأسرهم، بالتوازي مع الدعم الوقائي، وتوفير كل ما يلزم لحمايتهم.

مواجهة جائحة كورونا

وقال عبدالمجيد، إن مصر بفضل الله بكل مؤسساتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نجاحًا كبيرًا، في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" غير المسبوقة عالميًا، وعكست بأدائها الاحترافي تنامي القدرة الشاملة للدولة، واحترافية إدارة الأزمات، وهو ما يدعو للفخر، في الوقت الذي تعثرت فيه دول توصف بالعظمى أمام صدمة الموجة الأولى للجائحة.

ووجه عبدالمجيد الشكر لوزارة الصحة، بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وقطاع الطب الوقائي والأطقم الطبية، والأطقم المعاونة، لما يبذلونه من جهود مضنية، في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصحي، وفق مستهدفات استراتيجية 2030، وكذا التعاون الدائم والمثمر مع نقابة الصحفيين.

استمرار تلقى اللقاح

وتواصل اللجنة عملها غدًا الأربعاء، على أن يتم الترتيب ليوم آخر الأسبوع المقبل لتمكين المسجلين طالبي اللقاح الجدد، أو من سجل وتخلف عن الحضور يومي الثلاثاء والأربعاء، وتتيح لجنة العلاج خدمة تسجيل الزملاء الذين يحضرون للنقابة ولم يسبق لهم التسجيل.

الفريق الطبى يشيد بالتنظيم

فيما أشادت الدكتورة منال شحاتة رئيس الفريق الطبي، القادم من الإدارة الطبية بعابدين، بمستوى التنظيم في نقابة الصحفيين، معتبرين أنه الأفضل منذ بدء عملهم.

وأعرب عبدالمجيد عن أمنياته بدوام الصحة والعافية للزملاء وأسرهم، وشعب مصر العظيم.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، قد بذلت جهودًا مضنية خلال أزمة "كورونا"، لتوفير الدعم الطبي للمرضى، وكذا مواد التعقيم والتطهير، واستحدثت خدمة الواتس لتسهيل حصول الزملاء وأسرهم على تحويلات خدمة التحاليل والأشعة، فضلًا عن توفير قرابة ٣ آلاف مسحة مجانية للمشتبه في إصابتهم، منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

received_875917986461541
received_875917986461541
received_1118706888661735
received_1118706888661735
received_384172153367642
received_384172153367642
received_1024991214924411
received_1024991214924411
received_909586272986273
received_909586272986273
received_599547614407912
received_599547614407912
received_579244080189907
received_579244080189907
received_193700629477342
received_193700629477342
received_1014743222637855
received_1014743222637855
received_4717719761585792
received_4717719761585792
received_566180531261059
received_566180531261059
received_843356826346622
received_843356826346622
received_538380003926243
received_538380003926243
received_2965188440420509
received_2965188440420509
received_589607032174993
received_589607032174993
تحصينات الصحفيين ايمن عبدالمجيد الصحفيين اللقاح كورونا

موضوعات متعلقة

"الصحفيين" تبدأ تطعيم أعضائها ضد فيروس كورونا .. غدا

دكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية يكشف خطورة الإعصار شاهين

24 أكتوبر.. الحكم فى دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويََا

ترشيحاتنا

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم الحصول على ترخيص لتسجيل الورش الفنية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 -10-2021

خدمات تهمك| أسعار العملات والذهب.. مواعيد مباريات اليوم.. أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعا في مصر

طقس يوم 6 أكتوبر.. الأرصاد تكشف توقعاتها ودرجات الحرارة

خبير تكنولوجيا معلومات يعلق على تفسير شركة فيس بوك لأزمة السكتة التقنية

هزيمة توم كروز.. بدء تصوير أول فيلم روسي في الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم .. القمر سيترك كوكب الأرض

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| تحطيم الأسطورة الصهيونية.. 10 أغاني وطنية زلزلت النفسية الإسرائيلية

حلو التغيير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا في القاهرة الجديدة

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ