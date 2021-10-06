فى اليوم الأول| 405 من الصحفيين وأسرهم يتلقون تحصينات كورونا بنقابتهم

شهد اليوم الأول من بدء تحصينات الصحفيين وأسرهم ضد فيروس كورونا إقبالاً ملحوظًا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعمليات التنظيم من قبل إدارة النقابة .

405 يتلقون اللقاح فى اليوم الأول

منحت اللجنة المكلفة من وزارة الصحة، لقاح "سينا فارم" لمكافحة فيروس كورونا لـ 405 من الصحفيين وأسرهم، اليوم، بمقر النقابة، في اليوم الأول، وتواصل اللجنة عملها غدًا الثلاثاء من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

1500 يسجلون لتلقي المصل

وقال أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن عدد المسجلين من الزملاء الصحفيين وأسرهم، لطلب الحصول على اللقاح تجاوز الـ 1500، بعضهم من المحافظات، تم تسهيل حصولهم على المصل في محافظاتهم، فيما يحصل 95% من طالبي الحصول على المصل من سكان محافظات القاهرة الكبرى، وأبناء الأقاليم المقيمين بالقاهرة على المصل لمقر النقابة.

توفير أجهزة التسجيل على السيستم

وأوضح عبدالمجيد: معظم متلقي اللقاح قاموا في وقت سابق بالتسجيل على سيستم وزارة الصحة، ووفرت النقابة أجهزة حاسب آلي وفريقًا من الطاقم الإداري للتسجيل على سيستم الوزارة، لمن لم يتمكن من التسجيل، وحضر طالبًا الحصول على اللقاح، تيسيرًا على الزملاء وطاقم وزارة الصحة.

إجراءات تنظيمية احترازية

وشدد عبدالمجيد، على اتخاذ لجنة الرعاية الاجتماعية، لجميع الإجراءات التنظيمية والاحترازية، بالتنسيق مع الزميل محمد شبانة السكرتير العام، حيث وضعت خطة تنظيمية، يقوم على تنفيذها طاقم إداري، يؤدي عمله بالتزام تام، وذلك لتسهيل عمل فريق التحصين، وتيسير الإجراءات للزملاء الصحفيين.

دعم طبي للصحفيين وأسرهم

وأكد عبدالمجيد، أن ذلك يأتي في ظل مواصلة استراتيجية لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، الهادفة منذ ظهور الموجة الأولى لجائحة "كورونا"، لتوفير كل الدعم الطبي للزملاء وأسرهم، بالتوازي مع الدعم الوقائي، وتوفير كل ما يلزم لحمايتهم.

مواجهة جائحة كورونا

وقال عبدالمجيد، إن مصر بفضل الله بكل مؤسساتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت نجاحًا كبيرًا، في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" غير المسبوقة عالميًا، وعكست بأدائها الاحترافي تنامي القدرة الشاملة للدولة، واحترافية إدارة الأزمات، وهو ما يدعو للفخر، في الوقت الذي تعثرت فيه دول توصف بالعظمى أمام صدمة الموجة الأولى للجائحة.

ووجه عبدالمجيد الشكر لوزارة الصحة، بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وقطاع الطب الوقائي والأطقم الطبية، والأطقم المعاونة، لما يبذلونه من جهود مضنية، في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصحي، وفق مستهدفات استراتيجية 2030، وكذا التعاون الدائم والمثمر مع نقابة الصحفيين.

استمرار تلقى اللقاح

وتواصل اللجنة عملها غدًا الأربعاء، على أن يتم الترتيب ليوم آخر الأسبوع المقبل لتمكين المسجلين طالبي اللقاح الجدد، أو من سجل وتخلف عن الحضور يومي الثلاثاء والأربعاء، وتتيح لجنة العلاج خدمة تسجيل الزملاء الذين يحضرون للنقابة ولم يسبق لهم التسجيل.

الفريق الطبى يشيد بالتنظيم

فيما أشادت الدكتورة منال شحاتة رئيس الفريق الطبي، القادم من الإدارة الطبية بعابدين، بمستوى التنظيم في نقابة الصحفيين، معتبرين أنه الأفضل منذ بدء عملهم.

وأعرب عبدالمجيد عن أمنياته بدوام الصحة والعافية للزملاء وأسرهم، وشعب مصر العظيم.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، قد بذلت جهودًا مضنية خلال أزمة "كورونا"، لتوفير الدعم الطبي للمرضى، وكذا مواد التعقيم والتطهير، واستحدثت خدمة الواتس لتسهيل حصول الزملاء وأسرهم على تحويلات خدمة التحاليل والأشعة، فضلًا عن توفير قرابة ٣ آلاف مسحة مجانية للمشتبه في إصابتهم، منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

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