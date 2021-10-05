نصر سالم يكشف أهمية وضع خطة خداع إستراتيجي قبل حرب أكتوبر

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إنه كان من الضروري وضع خطة خداع استراتيجي للعدو الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر لأن العدو كان يمتلك عدد هائل من المعدات العسكرية وكان يمتلك خط بارليف.

وأضاف نصر سالم في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" مصر لجأت إلى وضع خطة خداع استراتيجي لتحقيق عنصر المفاجأة ويعتبر عنصر المفاجأة نصف نصر أكتوبر ".

وتابع نصر سالم :" تحقيق المفاجأة في الحرب له عناصر ومنها الهجوم في توقيت غير متوقع ومكان غير متوقع وسلاح غير متوقع وبأسلوب جديد غير متوقع ".

واكمل نصر سالم :" العبقرية المصرية أدخلت عنصر جديد في خطة الخداع الاستراتيجي وهي عنصر إخفاء النوايا وإيصال رسائل للعدو بأن مصر لن تدخل حرب مع إسرائيل ".

ولفت نصر سالم :" كل المعلومات التي كانت تخرج للجانب الاسرائيلي والامريكي كان مقصود إخراجها من اجل تشتيت العدو وتنفيذ خطة الهجوم دون علم الجانب الاسرائيلي".