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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يدعم سلة الاتحاد السكندري وسط استقبال حافل من محمد مصيلحي|صور

صدى البلد

حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، علي التقاط صورة تذكارية مع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بفندق إقامة الفريق، والذي يقيم فيه أيضًا المنتخب الوطني لكرة القدم.

وتحدّث محمد صلاح، مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ولاعبي الاتحاد السكندري، متمنيًا لهم التوفيق  في منافسات البطولة العربية لكرة السلة وأن يُحقق زعيم الثغر اللقب للمرة الثالثة على التوالى.

يذكر أن المنتخب الوطني يستعد لخوض مباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي الجمعة والاثنين، القادمين، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

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