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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المستشار القانوني السابق للزمالك يكشف مفاجأة في قرار إيقاف مجلس مرتضي منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تحدّث المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، عن مستجدات جديدة بقرار إيقاف مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

وأكد العسال في تصريحات إعلامية أن قرار وزير الشباب والرياضة، اقتصر على وقف مجلس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بند واحد فقط من اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى اللائحة فى حين لم يمس باقى الاختصاصات.

وواصل “العسال” أن بند إدارة شئون النادي والذى اقتصر عليه قرار الوزارة هو بند واحد فقط من ثلاثة وعشرين بندًا لم يشملها القرار.

وأكد أن القانون واللائحة تخول لوزير الرياضة التدخل واستخدام سلطاته في إعادة المجلس المنتخب للدعوة للانتخابات وتسليم النادي بعد ذلك للجنة القضائية.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المنتخب فى آخر دورتين من 2014 إلى 2017 ثم إلى 2021 الترشح على نفس المنصب فى الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء بقائمة تشهد بعض الوجوه الجديدة .


وعلم صدى البلد أن مرتضى منصور  اتخذ قرار الترشح فى الانتخابات القادمة بالفعل وسيغيب عن قائمته رباعى المجلس المعزول إسماعيل يوسف الذى فضّل الاستمرار فى عمله كمدير فنى لنادى زد واللواء علاء مقلد الذى يرغب فى الابتعاد عن الأجواء الانتخابية والكابتن أحمد عادل عبدالفتاح والكابتن حمادة أنور لنفس السبب .

وتشهد قائمة المستشار مرتضى منصور المنتظرة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك فى الدورتين الأخيرتين والنائب البرلمانى السابق أحمد مرتضى منصور عضو المجلس .. فيما يخوض المهندس هانى زادة عضو المجلس الإنتخابات مستقلا .


وكانت الجهة الإدارية قد جمدت مجلس مرتضى منصور فى نهاية نوفمبر الماضى بدعوى وجود مخالفات مالية تم إحالتها لنيابة الأموال العامة التى مازلت لم تصدر أى قرار بشأنها .

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