الأمور تتأزم .. الزمالك يكشف سبب تجميد المفاوضات مع أشرف بن شرقي

أكد حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك تجميد مفاوضات القلعة البيضاء مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتجديد تعاقده مع الفريق.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال السمري :"لا جديد في المفاوضات مع بن شرقي بسبب تمسك اللاعب بشروطه، وكذلك نادي الزمالك".

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك الصيف المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع مجاناً بعد أقل من 3 أشهر للنادي الذي يرغب في ضمه.

وكشف السمري عن تفاصيل المفاوضات قائلاً: "الزمالك وافق على وضع شرط جزائي في العقد لكن مع تفعيله بداية من الموسم الثاني".

وتابع :"أشرف بن شرقي يرفض طلب الزمالك، ويطلب أن يكون الشرط الجزائي مفعلاً بعد توقيع العقد، وكان يطلب أن يكون مليون دولار فقط، لكنه وافق على مضاعفته إلى 2 مليون دولار".

وأنهى السمري :"ليست لدينا خطط لتسويق اللاعب والاستفادة من رحيله بمقابل مادي بدلاً من أن يرحل مجاناً، ربما تحدث انفراجة في المفاوضات قريباً ويوقع على العقد الجديد".