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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

انتصارات أكتوبر
انتصارات أكتوبر

هنأ السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.


وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - في برقية التهنئة اليوم /الأربعاء/: "يسعدني أن أتوجه لفخامتكم بخالص التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين من انتصارات أكتوبر المجيدة، الذكرى الوطنية العظيمة، التي نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بالنصر وعدًا".

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وأضاف: "أنها ذكرى النصر الوطنية المصرية العربية، وستبقى دومًا شعلة مضيئة في التاريخ عبر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتؤكد نهضة البناء التي تشهدها جمهورية مصر العربية على كافة المستويات ومختلف المجالات تحت قيادة فخامتكم واستمرار مصر في تحقيق الانتصارات المجيدة لما تتميز به فخامتكم من حكمة كبيرة وحنكة بالغة ودبلوماسية بارعة".


وتابع: "أسأل الله العلي القدير أن يمن على فخامتكم بدوام الصحة والعافية وعلى مصر العزيزة بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار والرخاء.. حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بقيادتكم الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين".

القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوحدة الاقتصادية جمهورية مصر العربية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

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