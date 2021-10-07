لاعب ليبيا السابق: لو كنت صاحب القرار في مصر لم أكن أقيل حسام البدري

تحدث عبد السلام خميس لاعب منتخب ليبيا الأسبق على مواجهة مصر والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلتقي منتخبا مصر وليبيا، في التاسعة من مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وقال خميس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وخاصة ليبيا لأنها ستكون في مصر، ولكن منتخبنا قوي جدا ومتصدر المجموعة ويمتلك لاعبين جيدين".

وأكمل: "نمتلك لاعبين جيدين وكنا نتوقع الفوز في أول مباراتين، لأن الجابون وأنجولا الأضعف بالمجموعة، ولكن منتخب مصر قوي ولديه محترفين أقوياء، ونحن نثق في لاعبينا".

وتابع: "منتخب مصر أجرى تغييرًا في الجهاز الفني في توقيت صعب، قد يكون سلبي أو إيجابي، ومن الممكن أن يستغل منتخب ليبيا هذا التغيير، ولو كنت صاحب القرار في مصر لم أكن أقيل حسام البدري في هذا التوقيت".

واستطرد: "أتوقع أن كليمنتي (مدرب ليبيا) سيلعب بنفس طريقته ولن يدافع، والأفضل أن يخوض مباراة مصر مثل مباراة الجابون بطريقة (4-2-3-1)، ومنتخب ليبيا يمتلك خط دفاع قوي والفريق متكامل وإن شاء الله يحالفهم التوفيق".

وبسؤاله عن اللاعب الذي تخشاه في مصر، أجاب: "المباراة 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، ولكن هناك لاعبين يصنعون الفارق مثل محمد صلاح والنني".

وأضاف: "خط دفاع منتخب مصر عنده نقطة ضعف لأن اللاعبين غير متجانسين في هذا الخط، عكس منتخب ليبيا الذي يتمتع بتجانس كبير".

واختتم: "تعجبت من استبعاد كيروش لـ محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي لأنه مهاري ويصنع الفارق على عكس محمد شريف، لأن الأول لاعب مؤثر جدا".