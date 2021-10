القائمة النهائية لجميع الهواتف المتوافقة مع Android 12

10/7/2021 9:00:51 AM

أطلقت شركة جوجل، النسخة التجريبية النهائية من نظامها التشغيلي Android 12، وأصبح الآن، بإمكان العديد من مصنع الهواتف الذكية إضافة أندرويد 12، لواجهات المستخدم الخاصة بهم، ليتمتع المستخدمين بتجربة العديد من الميزات الجديدة للهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress" الهندى، سيتمكن في الوقت الحالى الشركات العملاقة من إضافة رمز أندرويد 13 إلى واجهات المستخدم بأجهزتهم، من بينها OneUI من سامسونج، وOxygenOS من وان بلس، وMIUI التابعة لشركة شاومي.



وفي وقت سابق، أعلنت العديد من العلامات التجارية عن خطط لدفع الإصدار التالي من نظام التشغيل الخاص بها المستندة إلى نظام جوجل Android 12 قريبًا، حيث تخطط شركة أوبو العالمية بإصدار واجهة المستخدم الأحدث ColorOS القائمة على أندرويد 12 في 19 أكتوبر الجاري.

ومع ذلك، لن يصل التحديث الجديد لجميع الأجهزة القديمة، بل ستصدر معظم الشركات قريبًا قائمة بالهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين، والتي من المقرر أن تحصل على نظام التشغيل Android 12، في حين أن بعض العلامات التجارية قد تقدم التحديث للأجهزة الأقدم بكثير، إلا أن البعض الآخر قد لا يفعل ذلك.



ومن المتوقع أن تحصل قائمة الهواتف التالية على Android 12، والتي قام موقع "indianexpress"، بترتيبها حسب العلامات التجارية الشهيرة، ولكنها ليست القائمة النهائية، لذا من المحتمل أن تحصل بعض الطرز على التحديث وفقا لخطة الشركة المصنعة للأجهزة، إليك القائمة الكاملة:

هواتف جوجل Pixel



من المقرر أن تحصل طرازات هواتف جوجل المسماة Pixel التي تعود إلى سلسلة Pixel 3 على تحديث أندرويد 12 أولا، وتتضمن قائمة هواتف جوجل: Pixel 3 و Pixel 3a و Pixel 3 XL و Pixel 3a XL، بينما ستتلقى الهواتف الأحدث مثل Pixel 4 و Pixel 4 XL و Pixel 4a و Pixel 4a 5G و Pixel 5 و Pixel 5a على التحديث أيضا، من المتوقع أن تتميز سلسلة هواتف Pixel 6 القادمة من جوجل على نظام Android 12 خارج الصندوق.

هواتف سامسونج الذكية

أضافت شركة سامسونج الإصدار التجريبي من Android 12 لبعض أجهزتها الرئيسية، حيث سيأتي التحديث المستقر للعديد من هواتفها قريبا، وقد بدأت الشركة الكورية الجنوبية في تقديم ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل أندرويد، وستحصل أجهزة الشركة التالية على نظام التشغيل الجديد:

-سلسلة (S) تضم: Galaxy S21 و S21 Plus و S21 Ultra و Galaxy S20 و S20 Plus و S20 Ultra و S20 FE و Galaxy S10 و S10 Plus و S10 Ultra و S10 Lite و S10e.

-سلسلة (Note): Galaxy Note 10 و Note 10 Plus و Note 10 Lite و Galaxy Note 20.

-سلسلة (Z): تضم Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip و Galaxy Fold.

-سلسلة (A) تضم : Galaxy A72 و Galaxy A52s و Galaxy A52 و Galaxy A42 و Galaxy A32 و Galaxy A22 و Galaxy A12 و Galaxy A02s و Galaxy A02 و Galaxy A71 و Galaxy A51 و Galaxy A41 و Galaxy A31 و Galaxy A21s و Galaxy A21 و Galaxy A11 ، Galaxy A03s ، Galaxy A Quantum.



-سلسلة (M) تضم: Galaxy M62 و Galaxy M42 و Galaxy M32 و Galaxy M12 و Galaxy M02s و Galaxy M02 و Galaxy M51 و Galaxy M31s و Galaxy M31 Prime و Galaxy M21s و Galaxy M21 و Galaxy M11 و Galaxy M01s و Galaxy M01.



-سلسلة (F) وغيرها: Galaxy F62 و Galaxy F52 5G و Galaxy F22 و Galaxy F12 و Galaxy F02s و Galaxy F41 و Galaxy XCover 5 و Galaxy XCover Pro.

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3

هواتف ون بلس OnePlus

من المتوقع أن يحصل عدد من هواتف OnePlus الذكية، من كل من سلسلتي number و Nord على التحديث لأن شركة وان بلس تعد بثلاث سنوات من تحديثات أندرويد لمعظم هواتفها، هذا يعني أن أجهزة OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro و OnePlus 9R و OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro و OnePlus 8T و OnePlus 7 و7 Pro، و OnePlus 7T و 7T Pro و 7T Pro McLaren Edition، ستكون مؤهلة للحصول على نظام أندرويد 12.



ومن المتوقع أيضًا أن تحصل هواتف OnePlus Nord و OnePlus Nord CE و OnePlus Nord 2 و OnePlus Nord N200 على التحديث نظام التشغيل الأحدث من جوجل.

هواتف OnePlus الذكية

هواتف شاومي



من المقرر أن تحصل الكثير من هواتف شاومي على التحديث هوائيا من بينها هواتف سلسلة Mi و Redmi وأجهزة العلامة التجارية بوكو Poco ، إليك قائمة الهواتف التي من المحتمل أنها ستتلقى تحديثا من شاومي للحصول على أندرويد 12:

-هواتف سلسلة (Mi) تضم: Xiaomi Mi 11 - و Mi 11 Pro - و Mi 11 Ultra - و Mi 11i - و Mi 11 Lite - و Xiaomi Mi 11T - و Mi 11T Pro - و Xiaomi Mi Mix 4 - و Mi Mix Fold - و Xiaomi Mi 10 - و Mi 10 Pro - و Mi 10 Youth - و Mi 10i - و Mi 10s - و Xiaomi Mi 10T- و Mi 10T Pro- و Mi 10T Lite.



-سلسلة ريدمي Redmi: سلسلة Redmi 10 ، Redmi 10 Prime ، سلسلة Redmi Note 10 ، سلسلة Redmi Note 9 ، سلسلة Redmi Note 8 2021 ، سلسلة Redmi K40 ، سلسلة Redmi K30 ، سلسلة Redmi 10X.



-سلسلة بوكو تضم: Poco F3 و Poco F2 Pro وPoco X3 و Poco X3 Pro و Poco X2 و Poco M3 و Poco M3 Pro وPoco M2 وPoco M2 Pro وPoco C3.

هواتف أوبو

تملك شركة Oppo أيضا قائمة طويلة من الهواتف الذكية المتوقع حصولها على تحديث أندرويد 12 إليك القائمة المتوقعة.

سلسلة Find تضم: Find X3 و Find X3 Pro و Find X3 Neo و Find X3 Lite و Find X2 و Find X2 Pro و Find X2 Neo و Find X2 Lite.

سلسلة رينو تضم: Reno 6 و Reno 6 Pro و Reno 6 Pro + و Reno 6Z و Reno 5 و Reno 5 Pro و Reno 5 Pro + و Reno 5 Lite و Reno 5K و Reno 5F و Reno 4 و Reno 4 Pro و Reno 4F و Reno 4Z ، Reno 4 Lite و Reno 4 SE و Reno 3 و Reno 3 Pro.

هواتف أوبو

هواتف ريلمي

أعلنت شركة ريلمي عن واجهة المستخدم الجديدة Realme UI 3.0 بعد الإعلان الرسمي عن نظام أندرويد 12، وتقول العلامة التجارية إنها ستكون من أوائل العلامات التجارية التي تقدم تحديثات و أول هاتف سيحصل على نظام التشغيل الأحدث من جوجل هو Realme GT 5G، وستوفر الشركة مستقبلا خارطة طريق مفصلة حول الهواتف التي يمكن الحصول عليها في الأسابيع القليلة القادمة، وفي الوقت الحالي، تختبر الشركة Android 12 على هاتفها الرائد Realme GT 5.

هاتف ريلمي Realme GT 5G

هواتف فيفو و iQoo

لا توجد قائمة رسمية بـ هواتف فيفو و iQoo التي ستتلقى تحديث Android 12 الجديد حتى الآن، وحتى يتم إصدارها من المتوقع أن تكون سلسلة X الرئيسية مؤهلة للحصول على التحديث.

سلسلة فيفو (X): X60t و X60 Pro و X60 و X60 Pro + و X50 5G و X50 و X50e و X50 Pro و X50 Pro + و X50 Lite و X51 5G.

سلسلة (iQoo): IQoo Z3 و iQoo Z5 و iQoo 7 و iQoo 7 Legend.