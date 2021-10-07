عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. استقرار تام في جميع الشوارع والميادين

شارع السودان - أرشيفية
شارع السودان - أرشيفية

ينشر موقع “صدى البلد” حركة مرور السيارات الصباحية اليوم، الخميس، على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة.

وشرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية على الشوارع الهامة والرئيسية بمحافظة الجيزة، والتي تشهد استقرارا تاما على جميع الأنحاء، حيث تستقر حركة المرور على طريق كورنيش النيل في الجيزة، حيث يشهد الطريق استقرارا تاما بمناطق شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، وكذلك مناطق الدقي والعجوزة، وصولا إلى المناطق الشمالية في الكيت كات وإمبابة والوراق.

بسبب 2000 جنيه .. شقيقان يهشمان رأس ترزي في الجيزة

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تتلقى بلاغا بالاشتباه فى جسم غريب أمام جامعة القاهرة

أيضا تستقر حركة مرور السيارات على محور صفط اللبن للقادم والمتجه من مناطق الطريق الدائري باتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع السودان، بينما تستقر حركة مرور السيارات في المناطق الغربية، حيث يشهد شارعا الهرم وفيصل استقرارا تاما بالاتجاهين بدون مؤثرات على الحركة العامة.

كما تستقر الحالة المرورية على كوبري 6 أكتوبر بمناطق الجيزة، حيث تستقر حركة السيارات أعلى مناطق العجوزة بالاتجاهين، ويشهد كوبري 15 مايو استقرارا تاما بالاتجاهين حتى مناطق القاهرة، مع استقرار حركة السيارات على محور 26 يوليو بمناطق سفنكس وأيضا ميدان لبنان حتى التقاطع مع الطريق الدائري وصولا إلى مناطق الشيخ زايد.

وتشهد الشوارع الرئيسية بمناطق وسط الجيزة استقرارا تاما في حركة السيارات، حيث تستقر حركة المرور على شارع التحرير بالدقي والبحوث، ومحيط جامعة القاهرة، وكذلك شارع شارل ديجول وشارع البطل أحمد عبد العزيز وشارع جامعة الدول العربية، وكذلك تستقر حركة المرور للمتجه إلى جنوب الجيزة، حيث يشهد طريق منيل شيحة والحوامدية والبدرشين استقرارا تاما في حركة السيارات.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بخدمات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية وذلك لتيسير حركة السيارات، وكذلك منع انتظار السيارات في الأماكن غير المصرح فيها بذلك.

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات  تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

مرور اخبار المرور نشرة مرور الجيزة اخبار الحوادث نشرة المرور

ترشيحاتنا

حالة تأهب قصوى.. إسرائيل تحذر سفاراتها بالعالم من هجمات إيرانية محتملة

صادرات مصر من الحديد تتخطى مليار دولار بنمو 197% العام الجارى.. بالأرقام

نشرة مرور الجيزة.. استقرار تام في جميع الشوارع والميادين

بعد غياب طويل.. سهير البابلي تظهر لتحذر جمهورها

حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة.. تعرف على كيفية استخراجها وشروطها

لو رصيدك خلص.. استلف واشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرها 5 أشهر.. مصير أب يخنق طفلته الرضيعة حتى الموت

إيهاب جلال: راض عن أداء فريقي وجاهدنا لآخر نفس أمام بطل العرب

حقيقة زيادة رسوم رخصة القيادة.. تعرف على كيفية استخراجها وشروطها

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

العام الجديد| تعرف على عدد أيام الدراسة وموعد الامتحانات والإجازة

مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وجوازات السفر

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 7-10-2021

أخبار الرياضة| فرصة أفشة الأخيرة لكسب ثقة كيروش.. الشناوي ليس مصابا.. حدثت أزمة وتم احتواؤها.. الشرطة الإنجليزية تقبض على هدف ليفربول في الميركاتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقونة سينما النصر.. «6 أفلام» جعلت محمود ياسين بطلا لـ«حرب أكتوبر»

حكاية السهرة | عجوز وأجدع راجل في إسرائيل .. كيف أحرج السادات جولدا مائير ؟| فيديو

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ