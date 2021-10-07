الانتصار الثالث.. يد المنيا تفوز على أسوان بالدوري الممتاز

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا في تحقيق فوزه الثالث على التوالي بالدوري الممتاز هذا الموسم، بعد تغلبه على فريق اسوان بنتيجة 30/19 في المباراة التي جمعت بينهما على صالة استاد المنيا الرياضي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وتمكن فريق المنيا تحت قيادة المدير الفني هيثم حمدي في تقديم مباراة قوية خاصة خلال الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 10 / 10 إلا أن اللاعبون تمكنوا من السيطرة بشكل تام على مجريات المباراة خلال الشوط الثاني وانهوا المباراة بنتيجة 30 / 19 ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة .

من جانب آخر حقق فريق " الناشئين" للمنيا ، الفوز على أسوان في المباراة التي سبقت مباراة الفريق الأول بنتيجة 17 / 31 ليرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط .