دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتضرب موعدا مع إسبانيا

نجح منتخب فرنسا في الوصول لنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وسجل يانيك كاراسكو الهدف الأول في الدقيقة 37 ، وتمكن النجم روميلو لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41 إثر تسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

ومع الشوط الثاني، سجل منتخب فرنسا هدفين عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 62، بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وأضاف النجم كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ونجح ثيو هيرنانيدز في تسجيل هدف الفوز القاتل لمنتخب فرنسا في الدقيقة الأخيرة في أول مباراة دولية له.