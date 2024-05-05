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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شريف عبدالمنعم عن سعادته بفوز الأهلي أمام الجونة: حسم المباريات وجمع النقاط الأهم

صدى البلد

تحدث شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي الأسبق، عن سعادته بالفوز المستحق الذي حققه الفارس الأحمر أمام الجونة بالمباراة التي جرت مساء أمس بالدوري الممتاز.
 

وقال شريف عبدالمنعم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت :"ان الأهلي حقق فوزًا مستحقًا في مباراة الجونة، مشددا أن المستوى غير مطلوب في الوقت الحالي بالنسبة للأهلي والأهم حسم المباريات وجمع النقاط.

 

وتابع: "الجونة فريق جيد ويملك 28 نقطة في جدول الدوري ويملك حلولا كبيرة في الملعب، وسعيد بما قدمه الأهلي في هذه المباراة الصعبة".

 

وأردف: "أفضل أن يشارك محمد الشناوي في مباراة بالدوري حتى يطمئن الجهاز الفني على مستواه، وعودة الشناوي مكسب كبير للأهليوالأفضل أن يكون للفريق حارسين جاهزين قبل نهائي دوري الأبطال".

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