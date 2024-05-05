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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تظاهرات أمام مكتب نتنياهو لعدم إبرام هدنة.. وسموتريش: ادخلوا رفح فورًا

نتنياهو
نتنياهو

خرجت تظاهرات أمام مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس تطالبه بعدم إبرام صفقة تبادل وهدنة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش خلال التظاهرة، إنه يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بإعادة الرهائن دون الاستسلام وأن يدخلوا رفح فورًا.

وكان عشرات الآلاف من الإسرائيليين خرجوا إلى شوارع تل أبيب مساء أمس السبت، لمطالبة حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وحسب موقع “يورو نيوز”، دعوا إلى إجراء انتخابات جديدة، متهمين نتنياهو بإطالة أمد الصراع من أجل البقاء في السلطة.

وتصر حكومة نتنياهو - التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل - على أنها لن توقف الحرب حتى يتم "إبادة" حركة حماس.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى شولاميت رون: "نأمل أن يسمعنا العالم ويعرف أن شعب إسرائيل ليس حكومة إسرائيل"، مضيفًا "نحن لا نتفق مع هذه السياسة، ولا نتفق مع الطريقة التي يتصرفون بها، ونريد أن يكون لدينا مستقبل مختلف."

ويأتي الاحتجاج في الوقت الذي التقى فيه وفد من حماس مع وسطاء في مصر أمس السبت، لمناقشة اتفاق الهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأصرت حماس مرارا وتكرارا على أن أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن يجب أن يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ووقف القتال.

وتصاعدت الضغوط على حكومة نتنياهو الحربية للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

وقال روي تزوهار وهو يتظاهر في تل أبيب "أهم شيء هو إعادة الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

نتنياهو بتسلئيل سموتريش رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

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