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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مذبحة في مالي .. مقتل 16 جنديا وتدمير 3 عربات في هجوم إرهابي

صورة أرشيفية.. هجوم
صورة أرشيفية.. هجوم مالي

أعلن الجيش في مالي، عن مقتل 16 جندي و 15 مسلحا في هجوم استهدف قافلة عسكرية وسط البلاد، في وقت تستمر فيه التحديات الأمنية لدول الساحل الإفريقي ضد الجماعات المسلحة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أكد الجيش علي أن 11 جدنيا آخرين جرحوا، فيما تدمرت 3 عربات بعد انفجار عبوة ناسفة تلاها إطلاق نار كثيف استهدف قافلة عسكرية بين منطقتي كورو وباندياناجرا.

وذكر البيان أن 15 مسلحا قتلوا وتم الاستيلاء على 20 مركبة تابعة لهم.  

ويعد شمال بوركينا فاسو، خاصة المنطقة الحدودية القريب من النيجر ومالي، الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش.

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وأرغم العنف المسلح السلطات على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر وتجميع السكان في قرى أكبر لتأمينهم من أي هجوم. 

ويتنقل مسلحو الجماعات المسلحة الموالية لتنظيمي داعش والقاعدة في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.

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