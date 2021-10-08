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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق مسجد بـ بني سويف وإلغاء تصريح الخطيب

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أعلن  الدكتور  محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بـ بني سويف، أن لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف قررت  اليوم الجمعة  غلق مسجد الرحمن (الحاج فهمي عبدالعظيم) الكائن بعزبة بلبل شارع النجدة بندر بني سويف لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

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كما قررت اللجنة إلغاء تصريح خطيب المكافأة  أحمد عبد الفضيل حسن عبد الفضيل ومنعه من صعود المنبر بجميع مساجد الجمهورية.

وأكد على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح ، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك ، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة .

بني سويف الخطيب التباعد الاجتماعي وزارة الأوقاف الإجراءات الاحترازية لجنة ادارة ازمة كورونا عمارة بيوت الله الجمهورية أزمة كورونا

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