استعراضات مبهرة.. أبطال علاء الدين يكشفون أهم كواليس المسرحية

كشف عدد من أبطال مسرحية علاء الدين عن أهم تفاصيل العرض، وذلك خلال تقرير لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية صدى البلد"، تقديم الإعلامية، شيرين سليمان، حيث قال الفنان محمد ثروت “ المسرحية بها استعراضات كبيرة قائمة على الإبهار، مؤكدا أن محتوى المسرحية اعتمد على التقنية الحديثة”.

وأضافت الفنانة تارا عماد، أنني اشتقت للمسرح، وإلى الجمهور، مؤكدة أنه تم تناول شخصيات علاء الدين بشكل رائع، ونال إعجاب الجمهور".

تواجده في مصر جيد

وتابع الفنان كريم عفيفي، أن المسرحية تمت في جو مبهر، مؤكدا أن تواجده في مصر جيد، معلقا “تشجع أي حد يعمل شغل من النوعية دي”.

وأشار الفنان هشام إسماعيل إلى أن بداياتي أنه تم تصنيفي كالبطل الثاني في الأعمال، ولكنني أجد نفسي كبطل أول، مؤكدا أنني عطلت نفسي عن الأعمال لفترة، ولكن علاء الدين سيكون بوابة جديدة لي للعودة