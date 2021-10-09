شادي محمد: مشاركة عمر مرموش مفاجأة.. وكيروش يميل للمحترفين

قال شادي محمد ، مدافع المنتخب الوطني الأسبق ، إن الفوز كان مهماً للفراعنة على حساب ليبيا بهدف دون رد في تصفيات كأس العالم وللمدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش لافتتاح مشواره بنتيجة جيدة.

وأوضح شادي محمد عبر برنامج البريمو بقناة TEN أن المنتخب لم يقدم المستويات المنتظرة وهناك بعض الأمور الفنية ولكن بالطبع أهم ما تحقق هو حصد الفوز.

وأشار إلى أن مشاركة عمر مرموش منذ البداية في مركز الجناح الأيسر كان مفاجأة بالنسبة له موضحاً أنه توقع الدفع بأحد اللاعبين رمضان صبحي أو أحمد سيد زيزو.

وأكد أن كيروش يراهن بشكل كبير على اللاعبين المحترفين موضحاً أن مباراة الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل ستكون أكثر صعوبة لأن المنتخب الليبي سيكون أشرس على المرمى ويجب الخروج بدون هزيمة.

وأوضح أن كيروش عليه أن يدرك أيضاً أن هناك عناصر محلية أفضل في بعض الأوقات من بعض المحترفين مشيداً بأداء عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني خاصة أنها المباراة الدولية الأولى.

اتحاد الكرة يعلق

أبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة سعادته الكبيرة بفوز مصر على حساب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال مجاهد لصدي البلد إن الانتصار اليوم مهم للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل، مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين.

ووصف مجاهد مباراة مصر وليبيا المقبلة بالصعبة، مؤكدا ثقته الكبيرة قدرات الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كتيبة من أفضل اللاعبين.

وصف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر مباراة ليبيا المقبلة بأنها ستكون صعبة للغاية في ظل امتلاك الفريق المنافس عددا جيدا من اللاعبين .

وقال كيروش ليبيا تقدم أداء جيدا، ولكن نحن نبحث عن الفوز خارج ملعبنا وقادرون علي ذلك .

وأكد كيروش أن الفوز اليوم جاء عن جدارة واستحقاق ويعد خطوة مهمة للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين .

وأضاف أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز مؤكدا ثقته علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم.

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

