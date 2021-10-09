وائل رياض يكشف خطاب ألماني برفض مشاركة عمر مرموش فى أولمبياد طوكيو

كشف وائل رياض المدرب المساعد لـ منتخب مصر الأوليمبي عن خطاب تم إرساله من قبل أحد الأندية الألمانية يفيد رفض مشاركة عمر مرموش فى أولمبياد طوكيو 2020.

ونشر وائل رياض صورة خطابا من أحد الأندية الألمانية ودون أعلاه قائلا:

طبعا في ناس بتقول ليه مأخدناش عمر مرموش معانا في الأوليمبياد ، ده خطاب رسمي من النادي برفض مشاركة مرموش رسمياً في الأوليمبياد ، شأنه شأن محمد صلاح ومصطفي محمد.



كيروش يرفض

كان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصرالأول، رفض التعليق علي التألق اللافت للاعب عمر مرموش، خلال مباراة اليوم أمام ليبيا .

وقال كيروش لا أود الحديث عن لاعب بعينه ، جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة اليوم ونجحوا في تحقيق فوز مستحق .

ووصف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، مباراة ليبيا المقبلة،: “ستكون صعبة للغاية في ظل امتلاك الفريق المنافس عددا جيدا من اللاعبين”.

وقال كيروش ليبيا تقدم أداء جيد ولكن نحن نبحث عن الفوز خارج ملعبنا وقادرون علي ذلك .

وأكد كيروش أن الفوز اليوم جاء عن جدارة واستحقاق ويعد خطوة مهمة للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين .

وأضاف أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز مؤكدا ثقته علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم.

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



تفاصيل مباراة مصر وليبيا



بدأ محمد صلاح نجم منتخب مصر لمساته الأولى في المباراة بمراوغه رائعة لدفاعات ليبيا من الجبهة اليمنى للفراعنة، ولكن تم قطع الكرة بخطأ على لاعب ليبيا.

وفي الدقيقة السابعة من عمر المباراة توغل لاعبو ليبيا بين دفاعات منتخب مصر وحاولو الوصول إلى مرمى محمد الشناوي ولكن اقتنص الكرة أحمد فتوح ومنع الوصول إلى منطقة جزاء منتخبنا الوطني.

ومرر محمد صلاح كرة رائعة من خلف المدافعين في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ولكن لم يستطيع مصطفى محمد أن يسيطر على الكرة وابتعدت حتى وصلت إلى حارس مرمى ليبيا.

ونفذ لاعبو منتخب مصر جملة رائعة من الجبهة اليسرى عن طريق عبد الله السعيد الذي مرر كرة لمصطفى محمد الذي سندها على محمد صلاح ولكن اقتنصها دفاع ليبيا.



ومن بعدها نظم منتخب مصر كرة أخرى ولكن لم يستطع استغلالها في تسجيل هدف تقدم على ليبيا.



ومرر محمد صلاح كرة رائعة في الدقيقة 16 من عمر المباراة انتزعت آهات الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب، ومرت الكرة بطريقة غريبة من أمام قدم عبد الله السعيد ومصطفى محمد لم يستطيع أن يسجلها في المرمى الخالي.

ووصل منتخب ليبيا لأول مرة أمام مرمى منتخب مصر في الدقيقة 23 من عمر المباراة في كرة تكاد تكون هي الأخطر في المباراة بسبب خطأ من محمد النني الذي مرت منه الكرة للاعب ليبيا داخل منطقة الجزاء.

وسدد النني كرة غريبة في الدقيقة 24 من عمر المباراة من خارج منطقة الجزاء، مرت بعيدة للغاية عن مرمى محمد نشنوش حارس مرمى منتخب ليبيا.

وحرم القائم الأيمن لمرمى منتخب مصر لاعبي ليبيا من تسجيل الهدف الأول ف الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وحاول عمر مرموش لاعب منتخب مصر أن يتوغل بين دفاعات منتخب مصر، في الدقيقة 41 من عمر المباراة وراوغ لاعبي ليبيا ووصل إلى منطقة الجزاء ومررها لمصطفى محمد الذي أعادها على خط منطقة الجزاء وسددها النني خارج المرمى.

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة في الدقيقة 44 من عمر المباراة، وسددها محمد صلاح ولكن تصدى لها نشنوش حارس مرمى ليبيا.

تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

سيطر منتخب مصر على الكرة بعد تسجيل الهدف الأول وحاصر لاعبي ليبيا في الجبهة اليمنى من ناحية محمد صلاح ولكن انتهى مصير الكرة خارج الملعب دون خطورة على ليبيا.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.