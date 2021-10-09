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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات السيراميك والأدوات الصحية المصرية تسجل 182 مليون دولار بنمو 15% خلال 2021

صدى البلد

ارتفعت صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية بنسبة 15.2% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 182 مليون دولار في مقابل 158 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

 

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، إلى استحواذ 9 دول “ألمانيا، ليبيا، بريطانيا، الأردن، السعودية، إيطاليا، اليمن، تركيا، السودان” على 68.6% من صادرات الادوات الصحية والسيراميك بقيمة 124.941 مليون دولار.

 

وحققت صادرات مصر من الأدوات الصحية نموا بنسبة 40% خلال الفترة من”يناير-أغسطس 2021″ لتسجل نحو 110 مليون دولار مقابل 78 مليون دولار خلال نفس الفترة 2020.

صادرات مصر الادوات الصحية المجلس التصديري لمواد البناء صادرات السيراميك والأدوات الصحية المصرية صادرات الأدوات الصحية

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