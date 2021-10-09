صادرات السيراميك والأدوات الصحية المصرية تسجل 182 مليون دولار بنمو 15% خلال 2021

ارتفعت صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية بنسبة 15.2% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 182 مليون دولار في مقابل 158 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، إلى استحواذ 9 دول “ألمانيا، ليبيا، بريطانيا، الأردن، السعودية، إيطاليا، اليمن، تركيا، السودان” على 68.6% من صادرات الادوات الصحية والسيراميك بقيمة 124.941 مليون دولار.

وحققت صادرات مصر من الأدوات الصحية نموا بنسبة 40% خلال الفترة من”يناير-أغسطس 2021″ لتسجل نحو 110 مليون دولار مقابل 78 مليون دولار خلال نفس الفترة 2020.