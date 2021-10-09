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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات لمستشفى العريش العام

الكشف الطبي مجانا
الكشف الطبي مجانا في شمال سيناء

وصل إلى مستشفي العريش العام بشمال سيناء، دفعة جديدة من أطباء الجامعات وذلك لتوقيع الكشف الطبي علي المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم ١٤ طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي يوم الجمعة المقبل.

14 طبيبا 
واوضح فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام بمديرية الصحة ،ان  وفد اطباء البروتوكول القادمون لمستشفي العريش العام يضم  14طبيبا عن  الفترة  من ٢٠٢١/١٠/٩ وحتي ٢٠٢١/١٠/١٥ وهم :
د كريمة يوسف احمد   استاذ كبد وجهاز هضمي.
د احمد محمد كمال عبد العزيز  مدرس جراحة مخ واعصاب.
د احمد جابر ابراهيم صالح  مدرس مساعد جراحة مخ واعصاب.
د احمد علاء الدين   مدرس جراحة اوعية دموية.
د كريم محمد مدحت  استاذ مساعد جراحة قلب وصدر.
د احمد علوان محمد احمد  مدرس جراحة قلب وصدر.
د طارق عزت عبد اللطيف  استاذ جراحة عامة.
د سامح محمد احمد يوسف  مدرس جراحة عامة.
د عمرو احمد محمود  مدرس جراحة عظام.
د حاتم صلاح الدين الحبشي  استاذ مساعد انف واذن و حنجرة.
د احمد ابراهيم احمد عبد الكريم  مدرس تخدير.
د محمود السيد جودة محمد  مدرس مساعد جراحة تجميل.
د خالد علي عبد العال  استاذ عيون.
د يوسف محمد نعيم  استاذ اشعة.
وأضافت مرفت عبد الجواد منسق  عام قافلة البروتوكول،   أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.
مشيره إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات

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