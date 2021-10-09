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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حظر تجميع البطاقات التموينية لدى البقالين والمخابز

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على حظر تجميع بطاقات التموين الذكية البقالين واصحاب المخابز والمنشآت التموينية التي تتعامل بهذه البطاقات لصرف السلع التموينية للمواطنين على أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقا للتعليمات المنظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه معلنا تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين لافتًا إلى وقف البطاقات التموينية التى تكرر ضبطها بمعرفة مسئولى التموين.


وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية له اليوم السبت – الى ان الحملات التموينية المكثفة تمكنت من ضبط المئات من  البطاقات التموينية التى تم تجميعها بواسطة بعض أصحاب المخابز ببعض قرى ومراكز المحافظة وذلك بهدف التربح غير المشروع  ، لافتاً الى انه تم التأكيد على وكيل وزارة التموين بأسيوط بالالتزام بتنفيذ قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحظر تجميع البطاقات التموينية الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات لدى البقالين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع منظومة الدعم لافتًا إلى إنه في حالة وجود أي بطاقة تموينية لدى بدال أو مخبز سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال والتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك مع توجيه إنذار نهائي له وفي حالة التكرار يتم سحب الترخيص نهائيًا مناشدًا جميع المواطنين بعدم ترك البطاقة التموينية الذكية أو الأرقام السرية لدي المخبز أو البدال لانه سيتم تسجيلها علي الكمبيوتر وتسمي بطاقة سوداء وفي حال ضبطها مرة أخرى ستلغي فوراً لعدم حاجة صاحبها إليها.

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ومن جانبه أشار محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تفعيلًا للقرار الوزارى رقم 156 لسنة 2018 وللكتب الدورية لوزير التموين والتجارة الداخلية سيتم التنسيق مع شركة البطاقات الذكية بالمحافظة بإتاحة خاصية بمركز معلومات المديرية على النظام بإنشاء قائمة سوداء للبطاقات التي تم ضبطها وفي حالة تكرار البطاقة مرة أخرى يتم ايقافها بالتنسيق مع مركز معلومات الإنتاج الحربي ويقوم المركز بإظهارها على النظام بـ (موقوفة لتكرار ضبطها)  ولا يتم تشغيلها إلا بعد عرض المديرية على وزير التموين لافتًا إلى إنه تم التنسيق مع كافة الجهات الرقابية بالمحافظة لموافاة المديرية بكشوف البطاقات المضبوطة والمتضمنة اسم صاحب البطاقات والرقم القومي ورقم البطاقة الذكية لتسجيلها على النظام بمركز معلومات المديرية وتطبيق كافة الاجراءات القانونية مضيفًا إنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة وفي حالة التكرار يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها والمطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة اخرى حيث يتم ايقافها نهائيا .


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة فضلا عن تلقى الشكاوى الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

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