الجيش اليمني يعلن التصدي لهجوم نفذته ميليشيا الحوثي

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، التصدي لهجوم نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهتي الكسارة والمشجح غرب مأرب اليمنية.

واستنكر اليمن، الصمت الدولي إزاء ما تقوم به مليشيات الحوثي من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين بالعبدية في مأرب.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "في الوقت الذي تستهدف فيه مليشيات الحوثي عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة، تفرض في الوقت ذاته حصارا خانقا على المديرية، وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية".

وجددت الخارجية مطالبتها لمجلس الأمن بحماية المدنيين بشتى السبل الممكنة، وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة.

كما دعت إلى إدانة دولية لما ترتكبه مليشيات الحوثي من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن.