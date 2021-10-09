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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اقتراب رحيله .. أرقام محمد النني تحت قيادة أرتيتا هذا الموسم

صدى البلد

أكد تقرير صحفي أن الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال يدرس الرحيل عن صفوف الجانرز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم اعتماد ميكيل أرتيتا المدير الفني عليه “أساسيا”.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة آرسنال ترغب في بيع النني في يناير القادم، من أجل تجنب رحيله بالمجان مع نهاية الموسم الحالي.

ولم يتوصل النني إلى أي اتفاق بعد مع مسؤولي الجانرز بشأن التوقيع على عقد جديد، رغم رغبة ميكيل أرتيتا في الإبقاء على صاحب الـ29 عامًا.

أرقام محمد النني تحت قيادة أرتيتا هذا الموسم.

شارك النني تحت قيادة أرتيتا هذا الموسم في 44 دقيقة فقط في مسابقة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة كاملة، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزي.

لم يسجل أو يصنع محمد النني أي هدفا مع  فريق آرسنال هذا الموسم.

 

محمد النني أرسنال أرتيتا بيع النني أرقام محمد النني

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