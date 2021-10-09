قبل المواجهة الإفريقية.. نجم الأهلي يغادر مران الفريق بسبب الإصابة

غادر صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الجماعي الذي يقام حاليًّا على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعرض صلاح محسن لكدمة خفيفة في أنكل القدم خلال إحدى الكرات المشتركة، في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إن اللاعب تعرض لكدمة خفيفة في أنكل القدم وفضلنا إراحته، وسيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا للاطمئنان على حالته.

وأكد أبو عبلة أن الكدمة التي تعرض لها صلاح محسن خفيفة وسيكون جاهزًا بنسبة كبيرة للتواجد بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية غدًا بعد الخضوع للفحص الطبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.