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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مى سليم تهنئ النجم أمير كرارة بعيد ميلاده| شاهد

امير كرارة ومي سليم
امير كرارة ومي سليم

حرصت الفنانة مي سليم، على تهنئة النجم أمير كرارة، بعيد ميلاده الذي يوافق 10 أكتوبر.


ونشرت مي سليم، صورة له برفقة النجم أمير كرارة عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد"


ويحتفل الفنان أمير كرارة، غدا الأحد، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 10 أكتوبر، إذ أنه من مواليد 1977.

يقدم الفنان أمير كرارة، برنامج "سهرانين" في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.


يذكر أن أخر أعمال الفنان أمير كرارة، كان مسلسل "نسل الاغراب"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، بطولة مشتركة مع النجم أحمد السقا، وحققوا من خلاله نجاحاً كبيرا.

 

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IMG_٢٠٢١١٠٠٩_١٦٥٥٥٦
الفنانة مي سليم تهنئة أمير كرارة عيد ميلاده برنامج سهرانين مسلسل نسل الاغراب

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