محافظ أسيوط يتفقد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العملية التعليمية بعدد من المدارس اليوم الأحد بمدينة أسيوط للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

رافقه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية.

حيث تفقد المحافظ مدرسة الفاروق الرسمية لغات ومدرسة أسيوط الرسمية المتميزة ومدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات ومدرسة طه حنفي الابتدائية وشدد محافظ أسيوط على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على فتح 15 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية لغات بمرحلة رياض الأطفال "kg1" بمختلف مراكز المحافظة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين طبقاً لقواعد القبول المنظمة وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد الحلول العاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والنزول بسن القبول للأطفال بتلك المدارس وذلك تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم .. جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة وعدد من أولياء أمور الطلاب.

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور في وقت سابق بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم وتم تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة ووضع حلول جذرية لها لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وتم الموافقة على فتح 15 قاعة جديدة لا تنمو بروضات المدارس تتضمن 6 قاعات بمدرسة الجهاد الرسمية للغات و6 قاعات بمدرسة النزلة الرسمية للغات وقاعة بمدرسة الفاروق الرسمية للغات وقاعة بمدرسة الانتصار الرسمية للغات وقاعة بمدرسة الشهيد احمد جلال الرسمية وذلك لاستيعاب الطلاب الجدد واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية وذلك بناءً على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها.

يذكر أن محافظ أسيوط قد وافق فى وقت سابق على فتح 16 قاعة جديدة بعدد 7 مدارس خاصة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى 4 قاعات جديدة بمدارس السلام الخاصة والتي تقدم الممثل القانوني لها بطلب للجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها وتمت معاينتها من قبل اللجنة المشكلة من وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة التعليم الخاص ومسئول التعليم الخاص بهيئة الأبنية التعليمية وموجه عام رياض الأطفال والشئون القانونية بالتعليم الخاص وممثل أصحاب المدارس وتتضمن 3 قاعات بمجموعة مدارس 30 يونيو منهم 2 قاعة للغات وقاعة للقسم العربي فضلا عن 8 قاعات بروضة مدرسة المستقبل الخاصة منهم 7 قاعات للغات وقاعة للعربي بالإضافة إلى قاعة بروضة مدرسة الفرنسيسكان الخاصة وقاعة بروضة مدرسة طلائع المستقبل وقاعتان بروضة مدرسة سان مينا وقاعة بروضة مدرسة السلام بمنفلوط، لافتا إلى أنه جار إنشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة ومدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي الحالى 2021 / 2022 لحل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1" وسد العجز في المدارس الرسمية بالمحافظة مع تزايد الاقبال الكبير عليها من الطلاب.

244697828_560840428485625_1451960662772298794_n

245019712_745689686830186_3532297892093266485_n

245058341_582138942907986_4894117498327187345_n

245177676_1467726313627871_6177662748539250905_n