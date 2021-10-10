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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

24 أكتوبر.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة نادي الزمالك

المستشار مرتضي منصور
المستشار مرتضي منصور

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز طعن رئيس الزمالك المعزول والذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، للحكم بجلسة 24 أكتوبر الجاري.

 

وطالبت الدعوى بشكل أساسي، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.


وكان أقام هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

 

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

حكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة رئيس الزمالك المعزول ادارة نادي الزمالك

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