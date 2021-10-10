التعليم: تحويل طالب الثانوية العامة من منتظم لمنازل إذ قلت نسبة حضوره عن 85%

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يسمح لطالب الثانوية العامة الذي لم يحقق حضور 85 % من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الغياب بدخول امتحانات الثانوية العامة كطالب منتظم ، وسيكون عليه التقدم لاداء الامتحان كطالب يدرس بنظام المنازل خلال نفس العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية التي يتم تدريسها هذا العام لطلاب الثانوية العامة (طلاب الصف الثالث الثانوي العام).

ونفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال عن تعديل منهج الأحياء المقرر على طلاب الثانوية العامة ، مشيرةً إلى أنه كما هو كالعام السابق دون أي تغييرات أو إضافات جديدة.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لم يتم طباعتها، وإنما يتم فقط إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.

ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، والتي تم الاتفاق عليها مع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي.

وأكدت الخريطة الزمنية الموقعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يلي: