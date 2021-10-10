عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإنجاز الكبير.. هاني سلامة يهنئ بيج رامي بحصوله على لقب مستر أولمبيا

بيج رامي
بيج رامي

هنأ الفنان هاني سلامة البطل المصري بيج رامي، بعد حصوله على لقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وكتب من خلال صوره معلقا:"مبروك "بيج رامي" الإنجاز الكبير بالفوز بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي.. فأنت تستحق فعلا هذا الإنجاز لعزيمتك وإرادتك وصبرك واجتهادك.. مبروك لمصر ولكل أخواتنا العرب".

وتوج ممدوح السبيعي نجم كمال الاجسام الملقب بـ “ بيج رامي ” باللقب الثاني على التوالي بلقب مستر اولمبيا في انجاز تاريخي لبلد عربي وأفريقي.

وعاش بيج رامي لحظات من الخوف والترقب في الدقائق القليلة قبل الإعلان عن النتيجة وظل يردد يارب.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: “ بيج رامي الكبير اوى الف مليون مبروك يابطل الابطال ".

وأكد ممدوح السبيعي بطل كمال الأجسام المصري الملقب بـ "بيج رامي" أنه يسعى للحفاظ على لقب مستر أولمبيا لسنوات قادمة بعد تتويجه اليوم الأحد باللقب للعام الثاني على التوالي في إنجاز تاريخي لبلد عربي وإفريقي.

وتفوق بطل مصر حامل اللقب على منافسيه الأمريكي براندون كيري صاحب لقب عام 2019 والإيراني هادي شوبان والغاني ويليام بوناك والأمريكي هانتر لابرادا والأمريكي نيك والكر ليحصل على اللقب وجائزة قدرها 400 ألف دولار في العرض النهائي الذي أقيم على مسرح مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال بيج رامي عقب التتويج باللقب: "في البداية أنا أهدي هذا اللقب للأسطورة الراحل جورج بيترسون الذي توفى قبل ساعات من انطلاق مسابقة مستر أولمبيا ولقد كان أسطورة وبطل كبير داخل وخارج الرياضة، وأيضا أريد أن أهدي هذا اللقب لصديقي رضوان الكواتيحي الذي توفى والده قبل ساعات من مستر أولمبيا وأصر على التواجد معه ودعمي نحو حلمي".

وأضاف: "أريد أن أشكر عائلتي ومدربين وجماهير مصر الكبيرة وكل من يساعدني ويساندي في مشواري".

وتابع: "هدفي دائما هو أن أكون قادرا على هزيمة نفسي وأن أجعل الجماهير سعداء وبلدي فخورة بي، وأعتقد أن الشتاء سيظل قادما لسنوات جديدة وأن أحافظ على لقب لسنوات قادمة".

وواصل: "كنت أعرف أن المنافسة ستكون مع براندون وهو بطل كبير وقاتل مثلي نحو اللقب الثاني، لكني لا أنظر للمنافسين ودائما هدفي هو هزيمة نفسي وأن أصبح أفضل كل يوم".

وأوضح: "مصر لم تنام لمدة 3 أيام حين حققت لقبي الأول وتم استقبالي بشكل رائع وكانت هناك ما يقرب من 400 ألف شخص حولي في الشارع وأرى الفرحة في عيونهم جميعا".

وأتم: "أنا فخور أنني حققت حلمهم جميعا وحلمي الشخصي فأنا لا أعرف المستحيل وداخل وخارج الرياضة وكتبت التاريخ في الشرق الأوسط، ولقب مستر أولمبيا فخر كبير وأنا سعيد بما حققته".


وكان بيج رامي قد حقق لقب مستر أولمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه ليكون أول مصري وإفريقي وثاني لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.

وتفوق بيج رامي في النهائي على أساطير كمال الأجسام أبرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات والبطل الإيراني هادي شَوبان وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

وقد سيطر البطل المصري على المنافسة ليصبح الفائز رقم 16 في تاريخ البطولة الأهم في كمال الأجسام.

هاني سلامه كمال الأجسام مستر أولمبي البطل المصري ممدوح السبيعي الفنان هانى سلامة

ترشيحاتنا

السيسي يؤكد لنظيره الجنوب إفريقي ضرورة الوصول لقانون دولي ينظم ملء سد النهضة

الأردن.. ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا

نشرة المنوعات.. حكاية أصغر جدة عمرها 33 سنة.. وفتاة ترقص بجنون أمام ATM بعد نزول المرتب

نيمار يفجر مفاجأة صادمة بشأن موعد اعتزاله كرة القدم

زيادة المنح التعليمية.. الرئيس السيسي يعلن تدشين مشروعات جديدة في جنوب السودان

سفير مصر بـ سول:هيواندي روتام تتطلع للمشاركة بمراحل العمل القادمة للعاصمة الإدارية..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى ينفي احتجاز مجند ومنعه من الإجازات 3 أشهر لاجباره على تغيير ديانته

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

قبل مواجهة ليبيا الحاسمة.. قرار جديد من كارلوس كيروش فى منتخب مصر

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

اﻟﻤﺰﻳﺪ