بطل مستر أولمبيا.. إطلاق اسم «بيج رامي» على أكبر ميادين كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن إطلاق اسم البطل القومي «بيج رامي» على أحد أكبر ميادين العاصمة، موضحا أنه سيتم تحديد اسم الميدان خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، تكريماً لما حققه لمصر من بطولة عالمية للمرة الثانية على التوالي وتتويجه بـ مستر أولمبيا 2021.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن بيج رامي يستحق الكثير، مطالبا شباب مصر بأن يتخذوا «بيج رامي» الأسطورة العالمي مثالاً وقدوة لهم في التحدي والصبر والتصميم والاستفادة من تجاربه لدفعهم للأمام، وتحقيق أحلامهم وأهدافهم.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الكلمات تعجز عن وصف طباع وأخلاقيات وقدرة وعزيمة رامي السبيعي الذي وهبه الله نعمة حسن الخلق وحب الناس، منوها إلى أن المحافظة تسعى جاهدة للاستفادة من خبرات بيج رامي، حتى يكون من بين شباب المحافظة أبطال يحذون حذوه.