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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لحجز المقاعد الأولى.. حقيقة فقدان 6 تلاميذ بمدرسة عمر مكرم في الإسكندرية

أزمة مدرسة عمر مكرم
أزمة مدرسة عمر مكرم

قرر الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية التحقيق في واقعة الهرج والمرج الذي شهدته مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزة التعليمية شرق الإسكندرية.

وقال دكتور محمد سعد إنه  بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية.

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حقيقة فقدان 6 أطفال

كشفت نادية فتحي، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن ما حدث داخل مدرسة عمر مكرم يتنافى تماماً مع ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن القصة تتمثل في تكدس أولياء الأمور رغبة منهم في إدخال أطفالهم إلى الفصل من أجل الجلوس في المقاعد الأولى، مشيرة إلى أنه أمر معتاد مع بدء العام الدراسي، ولم يحدث تماما فقد أي طفل.


بيان وزارة التربية والتعليم


وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن ما تم تداوله على مواقع  التواصل الاجتماعي عن تكدس أولياء الأمور بمدرسة عمر مكرم الابتدائية وبعض مدارس محافظة الإسكندرية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية كشفت حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو تدافع  أولياء أمور مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزه وأولياء أمور بعض المدارس الأخرى، والذين أصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك بغية جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى مما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فقد 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم، الأمر الذي يتسبب في نشر القلق بين أولياء الأمور.

وناشدت الوزارة أولياء أمور الطلاب بعدم دخول المدرسة منعًا للتزاحم، ولتوفير الفرصة لزملائنا المعلمين ومديري المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحفاظًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وحفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:
 

محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة عمر مكرم مدرسة عمر مكرم الابتدائية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية نادية فتحي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم مدارس محافظة الإسكندرية

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