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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

سناب شات تطلق ميزة Here For You لدعم الصحة النفسية في الإمارات

سناب شات تطلق Here
سناب شات تطلق Here For You لدعم الصحة النفسية في الإمارات

أطلقت منصة سناب شات Snapchat ميزة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الصحة النفسية تسمى Here For You أى "نحن هنا من أجلك" وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة العقلية. 


وبحسب موقع ZAWYA فإن إطلاق ميزة Here For You في الإمارات جاء بالتعاون مع تطبيق سناب شات و مجلس الإمارات للرفاهية الرقمية لتقديم الدعم لمرضى الصحة النفسية. 

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وتعد ميزة  Here for You عبارة عن منصة تقدم دعمًا استباقيًا لمستخدمي سناب شات الذين قد يعانون من أزمة نفسية أو عاطفية ، أو الذين قد يكون لديهم فضول لمعرفة المزيد عن هذه المشكلات وكيف يمكنهم مساعدة الأصدقاء الذين يتعاملون معها. 


وفقا للموقع فإن أمل البلوشي ، مديرة الرفاهية الرقمية في وزارة تنمية المجتمع الإماراتية قالت "يسعدنا أن نتشارك مع سناب شات لإطلاق ميزة    Here For Youفي الإمارات. 


وأضافت أن إطلاق الميزة "خطوة تقنية تعزز رفاهية المجتمع والمستخدمين على مواقع التواصل  لتعزيز السلوك الإيجابي للرفاهية الرقمية". 


وبدءا من اليوم ستعمل ميزة Here For You على الترويج لموارد مجلس الرفاهية الرقمية الإماراتي لمستخدمي سناب شات عندما يبحثون عن مصطلحات الصحة العقلية الشائعة مثل القلق والاكتئاب والضغط، وهي مصممة لتتم مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء المقربين والعائلة للمساعدة في الدعم.  
 

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