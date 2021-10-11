احترام القيم والتقاليد.. محظورات على طلاب زراعة جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية كثفت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلي إنه تم الانتهاء من أغلب أعمال تطوير القاعات الدراسية والمعامل وصيانة المدرجات الدراسية وتجديد مباني الكلية.



وأضاف الدكتور أحمد جلال، خلال تصريحاته لصدى البلد، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء كافة الطلاب الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، التعليمات التي جيب أن يتبعها الطلاب أثناء تواجدهم داخل حرم الكلية وهي التزام جميع الطلاب باحترام القيم والتقاليد الجامعية داخل القاعات الدراسية وأثناء التواجد في الكلية.

وأشار الدكتور أحمد، إلي ضرورة التزام الجميع بحضور المحاضرات كلٌ في مجموعته وعدم الحضور في غير الأيام المحددة بالجداول المعلنة، وسوف تتخذ الكلية ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق ذلك.



وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه سوف يتم رفع محاضرات كل فرقة يوميا حسب الجداول المعلنة على منصة التعلم الإلكتروني للكلية بالإضافة إلي متابعة الصفحة الرسمية للكلية على الفيس بوك.