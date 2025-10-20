الهند تحرز تقدما ملموسا في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة

قالت الهند إنها تحرز تقدماً ملموساً في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، في إطار سعيها لإبرام اتفاق تجاري وخفض الرسوم الجمركية العقابية.

وأوضح مسؤول هندي للصحفيين في نيودلي، طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المناقشات، أن الجانبين قلّصا خلافاتهما بشأن القضايا المتعلقة بالتجارة، مضيفاً أنه لا توجد خلافات جوهرية بين الهند والولايات المتحدة في هذا الملف.

وأشار المسؤول إلى أن فريق المفاوضين الهندي عقد اجتماعات إيجابية مع مسؤولين في واشنطن الأسبوع الماضي.

ترمب يخفف لهجته تجاه نيودلهي

بعد أن فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على الهند وانتقدها بسبب شرائها النفط من روسيا، خفّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته خلال الأسابيع الأخيرة، وتحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرتين على الأقل.

وقال ترمب الأسبوع الماضي إن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا، رغم أن العملية يُرجّح أن تكون تدريجية.

وعلى خلاف نفيها السابق، لم تعارض حكومة مودي بشكل مباشر تصريحات ترمب. وقالت نيودلهي الأسبوع الماضي، إن مشتريات الطاقة ستُتخذ بما يخدم مصالح المستهلكين، فيما ذكرت شركات التكرير الحكومية أنها تتوقع خفض مشترياتها من الطاقة الروسية، وأكد مسؤولون حكوميون أن لدى الهند القدرة على زيادة وارداتها من النفط الأميركي.

أصبحت الهند من كبار مستوردي النفط الخام الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، مستفيدة من الأسعار المخفّضة. ويشكّل النفط الروسي نحو ثلث إجمالي واردات الهند، رغم الضغوط الأميركية للحد من تدفقات الطاقة الروسية.