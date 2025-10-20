قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الهند تحرز تقدما ملموسا في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة

تجارة عالمية
تجارة عالمية
وكالات

قالت الهند إنها تحرز تقدماً ملموساً في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، في إطار سعيها لإبرام اتفاق تجاري وخفض الرسوم الجمركية العقابية.

وأوضح مسؤول هندي للصحفيين في نيودلي، طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المناقشات، أن الجانبين قلّصا خلافاتهما بشأن القضايا المتعلقة بالتجارة، مضيفاً أنه لا توجد خلافات جوهرية بين الهند والولايات المتحدة في هذا الملف.

وأشار المسؤول إلى أن فريق المفاوضين الهندي عقد اجتماعات إيجابية مع مسؤولين في واشنطن الأسبوع الماضي.

ترمب يخفف لهجته تجاه نيودلهي

بعد أن فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على الهند وانتقدها بسبب شرائها النفط من روسيا، خفّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته خلال الأسابيع الأخيرة، وتحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرتين على الأقل.

وقال ترمب الأسبوع الماضي إن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا، رغم أن العملية يُرجّح أن تكون تدريجية.

وعلى خلاف نفيها السابق، لم تعارض حكومة مودي بشكل مباشر تصريحات ترمب. وقالت نيودلهي الأسبوع الماضي، إن مشتريات الطاقة ستُتخذ بما يخدم مصالح المستهلكين، فيما ذكرت شركات التكرير الحكومية أنها تتوقع خفض مشترياتها من الطاقة الروسية، وأكد مسؤولون حكوميون أن لدى الهند القدرة على زيادة وارداتها من النفط الأميركي.

أصبحت الهند من كبار مستوردي النفط الخام الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، مستفيدة من الأسعار المخفّضة. ويشكّل النفط الروسي نحو ثلث إجمالي واردات الهند، رغم الضغوط الأميركية للحد من تدفقات الطاقة الروسية.

الهند الولايات المتحدة الرسوم الجمركية اتفاق تجاري النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

تجارة عالمية

الهند تحرز تقدما ملموسا في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة

جانب من الاجتماع

مبيعات القطاع التجاري في مصر ترتفع إلى 201.4 مليار دولار بحلول 2030

البنك الأهلي

تفاصيل استمرار طرح البنك الأهلي شهادات ادخار بـ17%

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد