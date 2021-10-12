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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل 181 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 ألفا و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما سجلت 181 حالة وفاة بالفيروس.

وأوصت لجنة من الخبراء الدوليين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بضرورة أن يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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بعد ارتفاع عدد الوفيات.. الصحة العالمية تدعو لتنفيذ إجراءات تنقذ ملايين البشر

وقال الخبراء في جنيف إن هذا سيضمن حماية هؤلاء الأشخاص من الإصابة مثل الأشخاص الذين يتمتعون بجهاز مناعة سليم والذين تلقوا جرعتين.

وأضافوا أنه يتعين إعطاء الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من التطعيم الأولي.

وفي ألمانيا، توصي اللجنة الدائمة للتطعيم أيضا بإعطاء جرعة معززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأكد فريق المجموعة الاستشارية المستقلة المعنية بالتحصين أن توصيتهم لا تتعلق بإعطاء جرعة ثالثة لعامة السكان، بل دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات التي لديها الكثير من اللقاحات إلى الامتناع عن تقديم مثل هذه العروض.
 

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 اللقاح المضاد لفيروس كورونا كورونا في الهند

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