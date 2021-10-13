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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هشام سويلم: تعديل قانون الرياضة أهم أولوياتي خلال دور الانعقاد الحالي

هشام سويلم ، عضو
هشام سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

أكد النائب هشام سويلم عضو  لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس الشيوخ ،  أنه سوف يتقدم بمقترح قانون لتعديل قانون الرياضة والهيئات الرياضية حيث أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديل نظرا للحاجة الشديدة إليه، بعدما أظهر تطبيق القانون على أرض الواقع أمس الحاجة إلى علاج أوجه القصور التى أفرزتها التجربة بعد مرور ما يقرب من 4 سنوات على تطبيقه، وتهدف التعديلات إلى تنظيم الحركة الرياضية والتوجه إلى المزيد من الحوكمة بقصد المضي قدما فى الملف الرياضي وتعظيم الدور الاستثمارى.

 

وأوضح " سويلم " أن مصر ذات كثافة سكانية عالية و لكن للاسف القاعدة الرياضية ضيقة و لا تتناسب مع عدد شبابنا و لذا فاصلاح قانون الرياضة من شأنة القضاء على اى معوقات قد تثنى الشباب على الانضمام للهيئات الرياضية المختلفة و الذى من شأنة توسيع القاعدة سواء فى الالعاب الجماعية المختلفة او الالعاب الفردية  , مؤكدا أن صناعة البطل الاوليمبى من أهم اولوياتنا فى الفترة الحالية و خصوصا أننا قادمون على أوليمبياد باريس كما سيتم النظر فى الاستعداد لأولمبياد  باريس  المقبل .

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وأضاف نائب الشيوخ أنه سوف يضع الشباب كأولوية قصوى من الان وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 و التى سيكون للشباب بها شأن كبير وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامه ورعايته للشباب وتمكينهم في العديد من المناصب القيادية.

هشام سويلم لجنة الشباب قانون الرياضة الحوكمة شباب السيسي

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