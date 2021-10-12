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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطول 17كم.. 271 مليون جنيه لتوفير التغذية الكهربائية لمحولات المونوريل بالشيخ زايد

صدى البلد

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقدين لتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS بمنطقة كهرباء القاهرة.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية بجميع مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذى يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائى في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى المواصلات العامة فى مصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة، وإستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل على مستوى الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية لمحطات محولات المونوريل.

 

ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ممارسة محدودة مع شركة ايجيتك للكابلات السويدى  وذلك لتوريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66  ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات  مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول  GIS / زايد 220 بطول مسار حوالى 15 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة.

 

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوريد وتركيب الكابلات حوالى  236 مليون جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  8 شهور من تاريخ اخطار القبول.


كما تم توقيع ممارسة محدودة مع التحالف المكون من شركة كابلات مصر وشركة الجمال للمقاولات العمومية  وذلك لتوريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66  ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات  مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول  GIS / توليد أكتوبر1 بطول مسار حوالى 2  كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة.

 

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوريد وتركيب الكابلات بهذه المناقصة حوالى35 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  3 شهور من تاريخ اخطار القبول.


ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.


وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية على ارض مصر الحبيبة.

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