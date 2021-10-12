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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لخريجى أداب القاهرة.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة المؤمنة

كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت  كلية الآداب جامعة القاهرة عن ضرورة حضور خريجي دفعة 2019-2020 و 2020-2021 الكلية لـ ملء استمارة المفرقة.

 

ونوهت كلية الآداب جامعة القاهرة ، على جميع الطلاب الخريجين ملئ الاستمارة و تقديمها مع صورة بطاقة الرقم القومي و صورة فتوغرافية مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء، ويقوم الطالب بتسجيل الرقم القومي على خلفية الصورة مع مراعاة أن تتم الكتابة دون التأثير على جودة الصورة.

 

و قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة هي الجامعة الأم العريقة التي تضم أكبر عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى عودة أكثر من ٣ مليون طالب في الجامعات المصرية سواء خاصة أو حكومية بكل المحافظات.

 

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن هذا العام يمثل عودة للدراسة بشكل تقليدي وتواجد جميع الطلاب لتلقي العلم والاندماج في الحياة الفنية والثقافية، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين كان العمل يتم بكفاءة كبيرة، وأن هذا العام يمثل التحدي الأكبر في الدراسة بالعام الدراسي الذي تم الاستعداد له منذ ٣ أشهر من حيث الجداول وقاعات التدريس والتطعيمات بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم تطعيم أكثر من مليون طالب، مؤكدًا أنه خلال أيام قليلة سيتم الانتهاء من تطعيم جميع منتسبي الجامعات، مضيفاً أن المستشفيات الجامعية في أتم الجاهزية من حيث الكوادر الطبية والإمكانات لمواجهة أي تطورات قد تحدث.

 

من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أتمت جميع الإجراءات الاحترازية داخل الكليات والمدن الجامعية على أعلى مستوى، موضحا وجود 19 عيادة لتطعيم الطلاب والعاملين، مؤكدًا أن جميع المدرجات والقاعات الدراسية بدأت العمل منذ الثامنة صباحا، وأن الطلاب ملتزمين بإرتداء الكمامات الطبية.

 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنفيذ جميع التوجبهات الرئاسية بما يساهم في أن يتسم العام الجامعي الجديد بالحيوية والقوة الدراسية في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعايش مع فيروس كورونا.

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