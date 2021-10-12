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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مركز اللقاحات بالأقصر يكشف عن كيفية تقديم المسافرين لتلقي التطعيم

محمد الرملي، مدير
محمد الرملي، مدير مستشفي الحميات بالأقصر

قال الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفي الحميات بالأقصر، إن الفرق بين المصل واللقاح هو أن المصل علاجي، أما اللقاح فهو وقائي، وهذا ما يقلل خطورة المرض وتجنب فرص الإصابة، مثل لقاح كورونا.

 

وأضاف محمد الرملي خلال لقاء خاص ببرنامج “الأن” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مركز لقاح كورونا داخل مركز تحيا مصر يعد أول مركز بالمحافظة، موضحا أنه منذ شهر مارس وتم تطعيم آلاف من المواطنين، حيث إنه لها كفاءة عالية فى إتباع الإجراءات الاحترازية وتسهيل الأمور على المواطنين.

 

وتابع أن المركز يضم خدمة تطعيم المسافرين وأول استخراج “الكيو أر كود” للمتلقين للقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يوجد أطباء وعاملين بالأطقم الطبية على أعلي مستوي فى تقديم الخدمة للمواطنين.

 

وأشار إلى أن المواطن المسافر إلى الخارج عليه أن يقدم بموقع الوزارة وفي غضون أيام تكون وصلت له الرسالة، ثم التوجه بالمستشفي للتأكد من أنه مسافر وجميع بياناته ويتم إعطاؤه اللقاحات المعتمدة من الخارج، مثل لقاح أسترازينيكا أو جونسون.

مستشفي الحميات بالأقصر اتباع الإجراءات الاحترازية لقاح كورونا فيروس كورونا الاطقم الطبية

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