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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأزهر يهدي نقابة المحامين مجموعة من إصدارات وحدة البحث ومتابعة الدوريات الأكاديمية

صدى البلد

  تلقى نقيب المحامين،  رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، بمشاعر الشكر والتقدير خطابًا من الأستاذ الدكتور/ عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للتعليم والشئون الثقافية، مرفق معه مجموعة من إصدارات وحدة البحث ومتابعة الدوريات الأكاديمية، التي أنشئت بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

   وجاء في خطاب مستشار شيخ الأزهر للتعليم والشئون الثقافية، أنه: «في إطار سعي الأزهر الشريف لزيادة الوعي العلمي والثقافي لباحثيه ومنتسبيه ومطالعة جديد مناهج البحث في الأكاديميات الدولية الناطقة بغير العربية، فقد وجه فضيلة الإمام الأكبر بإنشاء وحدة البحث ومتابعة الدوريات الأكاديمية الأجنبية المختلفة».

   وتابع: «وفي هذا الإطار يسعدنا أن نقدم  بعضًا من إصدارات الوحدة التي تتضمن التعريف بعدد من الدوريات الدولية المحكمة في المجالات السابق ذكرها، حيث تحتوي على عناوين الأبحاث المنشورة بها باللغة الأجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية) وترجمتها باللغة العربية، وكذلك ترجمة ملخصات المقالات تيسيرًا على الباحثين المهتمين بهذا المجال».

   واستكمل مستشار شيخ الأزهر: «ولتعظيم الفائدة من هذا الجهد فإنه يسعدنا ويشرفنا أن تتفضلوا بقبول هذه النسخ من الإصدارات سالفة الذكر لعرضها بمكتبتكم الموقرة حتى يسهل على المهتمين بهذا الميدان من الأساتذة والعلماء وطلاب العلم بالأزهر الشريف وغيره من المراكز البحثية والأكاديمية التعرف على هذا الجهد والإفادة منه».

   وخلال تلقيه الخطاب، عبر نقيب المحامين عن صادق الشكر وعظيم التقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والأستاذ الدكتور/ عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للتعليم والشئون الثقافية، ووجه  بوضع النسخ في مكتبة النقابة العامة للمحامين، ونشر الخطاب عبر الموقع الإلكتروني للنقابة.

   وأكد الأستاذ رجائي عطية، أنه لا يخفى على من يتتبع تاريخ الأزهر أن علماءه قد أسهموا في جميع المعارف والعلوم بالدرس والبحث والتأليف، وأن الأزهر ورجاله دائمًا يغذون العالم العربي والإسلامي بمؤلفاتهم وكتاباتهم تاركين أثرًا فاعلًا بجهودهم في سبيل إعلاء منار الإسلام والمحافظة على تراثه المجيد.

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