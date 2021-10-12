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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عالجي بشرتك الدهنية باستخدام مقشر الوجه بالشاي الأخضر والطماطم

ماسك البشرة
ماسك البشرة

يعمل الشاي الأخضر كعامل تنظيف رائع يساعدك على تحقيق توهج صحي وحتى لون البشرة ، بينما تساعد الطماطم في تقليل الدهون على البشرة.
 

يمكن لمقشر الوجه المصنوع من مكونات طبيعية أن يقطع شوطًا طويلاً في منح بشرتك مظهرًا منتعشًا ومشرقًا. كل ما تحتاجيه في الواقع ، هو بعض المواد الغذائية المنزلية مثل الشاي الأخضر والطماطم للحفاظ على بشرتك صحية ، والابتعاد عن المشاكل الشائعة مثل الزيت.

 

يجب أن يكون التقشير جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة لأنه يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وينظف مسام الجلد. المسام غير المسدودة هي الأسباب الرئيسية لظهور حب الشباب. يمكن أن يساعدك مقشر الوجه الطبيعي على إزالة انسداد مسام بشرتك وإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.

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كيف يفيد الشاي الأخضر والطماطم بشرتك

 

تحتوي الطماطم على الليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي توفر فوائد مضادة للشيخوخة ، وتضفي إشراقة على البشرة. عندما يتعلق الأمر بالبشرة الدهنية ، فإن التأثير القابض للطماطم يساعد في تقليل الدهون ، عن طريق تنظيف وتقليص مسام الجلد. وفقًا للبحث المنشور في المراجعة السنوية لعلوم وتكنولوجيا الأغذية ، يمكن أن يساعد التأثير المضاد للأكسدة للطماطم في تقليل الدهون ، وتنشيط البشرة ، وإضافة الرطوبة.

ومن ناحية أخرى ، يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسرطان ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجلد. يمكن لهذه الخصائص أن تفتح المسام وتحارب حب الشباب وتقلل من الدهون.

لذا ، هل أنتي مستعدة لعمل مقشر للشاي الأخضر والوجه بالطماطم؟

هذا ما تحتاجيه:

1 كيس شاي أخضر

1 طماطم متوسطة الحجم

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

كيفية تحضير مقشر الوجه للحصول على بشرة رائعة 

إليك كيفية تحضير مقشر الوجه واستخدامه للحصول على بشرة متوهجة ومنتعشة:

الخطوة 1: اهرسي الطماطم للحصول على قوام يشبه العجينة. الآن ، اخلطي الشاي الأخضر وزيت الزيتون مع الطماطم المهروسة. اترك الخليط لمدة عشر دقائق على الأقل. مقشر وجهك ليس جاهزًا!


الخطوة 2: قم بتدليك مقشر الوجه برفق على وجهك ورقبتك واتركه لمدة خمس إلى عشر دقائق.

الخطوة 3: اشطفي وجهك ورقبتك بالماء الدافئ.

 

استخدمي مقشر الوجه بالشاي الأخضر والطماطم مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك ، تأكدي من استخدامه على وجه جاف. سترين النتائج فقط بعد الاستخدام المنتظم!

سيدتي ، اجعلي مقشر الوجه هذا جزءًا لا يتجزأ من روتين العناية بالبشرة.

مصدر المعلومات موقع hindustantimes .

الشاى الأخضر البشرة لون البشرة صحي توهج الطماطم الشاي الأخضر

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