فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

أشتهرت بـ فيحاء، رغم قلة أعمالها الفنية إلا أنها حاضرة في أذهان الجمهور، أنها الفنانة نيفين مندور ، التي جسدت شخصية "فيحاء" زوجة اللمبي في فيلم "اللي بالي بالك ، وكانت هذه الشخصية السبب في شهرتها الواسعة.

من هي فيحاء ؟



الممثلة المصرية نيفين مندور، من مواليد 28 نوفمبر 1972، تخرجت في الجامعة الأمريكية American city university ، وظهرت في أعمال فنية قليلة، وكانت بدايتها في سن صغيرة، حيث شاركت في المسرحيات المدرسية وعملت بها حتى وقت الجامعة، إلى أن قدمت أول بطولة لها من خلال فيلم " اللي بالي بالك "، وأختفت بعدها لمدة 8 سنوات.

صفحتها على فيس بوك



وتنشر الفنانة المصرية نيفين مندور "فيحاء" عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منشورات طبيعية كغيرها من رواد السوشيال ميديا، فنجدها تحيي أصدقائها، ومتابعيها، يوم الجمعة وتنشر أدعية، وسور قرأنية كسورة يوسف بصوت كبار المشايخ، وتنصح جمهورها بالتأمل في معاني السورة الكريمة.



هل ظهر عليها السن

غابت الفنانة المصرية نيفين مندور الشهيرة بـ فيحاء ، سنوات كثيرة عن الشاشة، وأثار ظهورها مرة أخرى فضول الجمهورة والمتابعين، ليتفاجئ الجميع بظهورها بجسم متناسق بعد أن فقدت بعض الوزن، مع الاحتفاظ بشكلها الذي اعتاد الجمهور عليها، عندما انطلقت للنجومية من فيلم "اللي بالي بالك" بدور فيحاء، مع النجم محمد سعد، وبعده مسلسل "راجعلك با اسكندرية" مع الفنان خالد النبوي.



لماذا سُجنت فيحاء مرتين؟



وقعت الفنانة نيفين مندور فيحاء في ورطة، بعد أن تم إلقاء القبض عليها مرتين، أولهما في عام 2013، حيث تم القبض عليها برفقة شابين آخرين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين.

وفي عام 2016، تم إلقاء القبض على فيحاء مرة أخرى في قضية مماثلة والحكم عليها بالسجن، ثم إخلاء سبيلها بضمان الإقامة.

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