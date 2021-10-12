عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الفنانة نيفين مندور
الفنانة نيفين مندور الشهيرة بـ فيحاء

أشتهرت بـ فيحاء، رغم  قلة أعمالها الفنية إلا أنها حاضرة في أذهان الجمهور، أنها الفنانة نيفين مندور ، التي جسدت شخصية "فيحاء" زوجة اللمبي في فيلم "اللي بالي بالك ، وكانت هذه الشخصية السبب في شهرتها الواسعة.

من هي فيحاء ؟


الممثلة المصرية نيفين مندور، من مواليد 28 نوفمبر 1972، تخرجت في الجامعة الأمريكية American city university ، وظهرت في أعمال فنية قليلة، وكانت بدايتها في سن صغيرة، حيث شاركت في المسرحيات المدرسية وعملت بها حتى وقت الجامعة، إلى أن قدمت أول بطولة لها من خلال فيلم " اللي بالي بالك "، وأختفت بعدها لمدة 8 سنوات.

في عيد ميلاد عبلة كامل.. محمد سعد يكشف لصدى البلد موقفا طريفا حدث بينهما في اللمبي: "رميتها في المياه وهي مش بتعرف تعوم"

صفحتها على فيس بوك


وتنشر الفنانة المصرية نيفين مندور "فيحاء" عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منشورات طبيعية كغيرها من رواد السوشيال ميديا، فنجدها تحيي أصدقائها، ومتابعيها، يوم الجمعة وتنشر أدعية، وسور قرأنية كسورة يوسف بصوت كبار المشايخ، وتنصح جمهورها بالتأمل في معاني السورة الكريمة.


هل ظهر عليها السن

غابت الفنانة المصرية نيفين مندور الشهيرة بـ فيحاء ، سنوات كثيرة عن الشاشة، وأثار ظهورها مرة أخرى فضول الجمهورة والمتابعين، ليتفاجئ الجميع بظهورها بجسم متناسق بعد أن فقدت بعض الوزن، مع الاحتفاظ بشكلها الذي اعتاد الجمهور عليها، عندما انطلقت للنجومية من فيلم "اللي بالي بالك" بدور فيحاء، مع النجم محمد سعد، وبعده مسلسل "راجعلك با اسكندرية" مع الفنان خالد النبوي.


لماذا سُجنت فيحاء مرتين؟


وقعت الفنانة نيفين مندور فيحاء  في ورطة، بعد أن تم إلقاء القبض عليها مرتين، أولهما في عام 2013، حيث تم القبض عليها برفقة شابين آخرين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين.

وفي عام 2016، تم إلقاء القبض على فيحاء مرة أخرى في قضية مماثلة والحكم عليها بالسجن، ثم إخلاء سبيلها بضمان الإقامة.

ولمعرفة المزيد حول أخبار فيحاء .. تابع الفيديو جراف التالي:

الفنانة نيفين مندور نيفين مندور فيحاء الجامعة الأمريكية اللى بالى بالك

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

ترشيحاتنا

بعد فوزه بالأغلبية.. الصدر يحذر من محاولات الضغط على مفوضية انتخابات العراق

طلقات طائشة.. مسجل خطر يقتل زوجة شقيقه وطفلتها في المنوفية

وزير السياحة والآثار يكشف تفاصيل احتفالية بالأقصر على غرار موكب المومياوات

برعاية قرينة السيسي.. وزيرتا التخطيط والبيئة تشهدان عرض أزياء الملابس التراثية

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

ارتفاع عدد ضحايا سقوط كوبري المشاة بطور سيناء إلى ثلاثة أشخاص

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

الجائحة ستنتهي .. نبأ سار عن لقاحات متطورة تقضي علي فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

ستكون مفاجأة لجمهوري .. رانيا يوسف : اخترت فساتين مهرجان الجونة .. فيديو

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

المزيد

ساحة رأي

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

رجب الشرنوبي يكتب: سفينة الزمن القادم!!!

محمد سعيد العوضي يكتب: الحب.. قاتلٌ أم مظلوم؟!

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ