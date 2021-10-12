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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مول صيدناوي.. زودياك للتطوير العقاري: تكشف أبرز أعمالها في مصر ..فيديو

شركة زودياك
شركة زودياك

قال محمد عبد الحميد، مدير التسويق بشركة زودياك للتطوير العقاري، أن كلمة زودياك تعني الفلك أو الفضاء، مؤكدا أن أول مشاريع لشركة زودياك بدأت في العاصمة الإدارية.


وأضاف “عبد الحميد”، خلال لقائه ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد 2" الذي تقدمه نشوى مصطفى، أن الاستثمارات العقارية تشابه التجارة في الذهب، مؤكدا أن شركة زودياك  متواجدة في مجال تطوير العقارات منذ 20 سنة، وقامت بإنشاء مول صيدناوى المتواجد في وسط البلد.

 

ومن جانبه، أوضح أحمد فارس، مدير القطاع التجارى بشركة زودياك  للتطوير العقاري، أن الشركة تعمل على إنشاء المكاتب الذكية التي تبدأ مساحتها من 20 مترا.


رئيس زودياك للتطوير العقارى: نعمل على نقل خبرات الشركة للعاصمة الإدارية

 

وقال حسن حسنين رئيس زودياك للتطور العقارى، إن الشركة لها باع كبير وخبرة فى مجال التطوير التجاري وتمتلك العديد من المولات التجارية.

 

وتابع حسن حسنين رئيس زودياك للتطوير العقارى، أن الشركة قررت نقل خبرتها فى مجال التطوير التجاري لـ العاصمة الإدارية الجديدة عبر مشروع جديد.

 

العاصمة الادارية الاستثمارات العقارية شركة استثمارات العقارات القطاع التجارى العاصمة التطوير

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